BORSE EUROPA - Indici deboli su trimestrali e attesa Boe, Bce

indici chiusura

alle 9,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.804,14 -0,02% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.021,34 +0,03% 1.045,76

DJ Stoxx banche 210,20 -0,17% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 321,43 -0,22% 330,54

DJ stoxx tech 200,09 +0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Ancora un'apertura debole per le borse europe in una seduta concentrata sui risultati societari e dominata dalla cautela, in vista delle riunioni di politica monetaria di Banca centrale europea e Banca di Inghilterra.

Intorno alle 9,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è poco mosso a 1.021,34 punti mentre sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE perde lo 0,2%, il DAX .GDAXI sale dello 0,1% e il CAC 40 .FCHI lascia sul terreno lo 0,02%.

Oggi Banca centrale europea e Banca di Inghilterra dovrebbero confermare i tassi di riferimento sui minimi storici, rispettivamente all'1% e allo 0,5% e potrebbero aggiornare le proprie posizioni sull'andamento dell'economia.

Particolare attenzione alla conferenza stampa conclusiva del numero uno di Francoforte Jean-Claude Trichet in un momento in cui la Grecia, sotto pressione per l'andamento dei conti pubblici, sta instillando dubbi anche su altri membri della zona euro, come Spagna e Portogallo, con possibili conseguenze sulla moneta unica. Ieri Madrid ha rivisto al rialzo le previsioni sul deficit pubblico per i prossimi tre anni, mentre l'agenzia del debito portoghese ha ridotto ieri la sua emissione di obbligazioni a 300 milioni dai 500 previsti inizialmente a causa del forte aumento dei rendimenti da pagare.

All'ondata di risultati societari europei si uniranno nel pomeriggio i conti americani di Mastercard MA.n, Moody's (MCO.N: Quotazione) e Northrop Grumman (NOC.N: Quotazione).

Tra i tioli in evidenza:

* LAFARGE LAFP.PA ha detto ieri sera di aver venduto la partecipazione del 17,28% nella società portoghese del cemento CIMPOR (CPR.LS: Quotazione) al conglomerato brasiliano VOTORANTIM. Il titolo francese sale dell'1,5%.

* BONDUELLE (BOND.PA: Quotazione) ha chiuso il secondo trimestre (a fine dicembre 2009) con ricavi in calo dell'1,5%, portando il titolo a perdere il 3,5%. La società ha però confermato gli obiettivi finanziari per l'esercizio 2009-2010.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) guadagna oltre il 4% dopo aver rivisto al rialzo l'oulook sul 2010.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) sale dell'1,3% nei primi scambi dopo i risultati societari. La banca tedesca ha superato le attese del mercato con un utile netto nel quarto trimestre a 1,3 miliardi di euro e ha delineato prospettive cautamente ottimiste sul 2010.

* Utili sopra le attese nel 2009 per SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) che ha aumentato gli accantonamenti per gli asset tossici a causa del collasso della bolla immobiliare spagnola. Il titolo guadagna lo 0,5% circa.

* ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), la seconda compagnia energetica al mondo per valore di mercato, cede circa il 2% dopo aver annunciato un calo del 75% negli utili del quarto trimestre.

* In Svizzera PETROPLUS PPHN.VX, il maggiore raffinatore indipendente di petrolio sale invece di oltre il 5,4% registrando una perdita netta di 150 milioni di dollari negli ultimi tre mesi del 2009, ma superando le attese del mercato.

* L'assicuratore svizzero ZURICH FINANCIAL ZURN.VX balza del 4,9%, premiato per aver annunciato un aumento del dividendo sopra i livelli precedenti alla crisi e per aver ottenuto nel 2009 un rialzo degli utili.

* Il produttore di invertitori solari SMA SOLAR (S92G.DE: Quotazione) cede il 4,6% dopo aver rivelato ieri sera che il suo AD è sotto indagine preliminare per faccende private.