BORSE EUROPA - In calo ma sopra minimi d'avvio, giù Vivendi

indici chiusura

alle 10,30 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.768,94 -0,31% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.009,00 -0,29% 1.045,76

DJ Stoxx banche 207,39 -0,22% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 319,10 -0,89% 330,54

DJ stoxx tech 193,86 -0,45% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Borse europee in lieve calo a inizio seduta, in recupero dai minimi d'apertura.

Intorno alle 10,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3%; a gennaio l'indice ha registrato il peggior calo da febbraio 2009 per via dei crescenti timori legati al debito della Grecia e alla prospettiva di una più severa regolamentazione del sistema bancario.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,25%, il DAX .GDAXI sale dello 0,2% e il CAC 40 .FCHI scende dello 0,05%.

"Il mercato continua a essere preoccupato oper le cose che sono successe nelle ultime settimane", dice Bernard McAlinden, gestore di NCB Stockbrokers. "C'è apprensione per la possibilità di una stretta (in Cina) e per i problemi delle economie periferiche della zona euro".

Sul fronte macro, il settore manifatturiero cinese è cresciuto ancora a gennaio, dando ulteriore prova della buona salute dell'economia del gigante asiatico.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione i titoli minerari sulla scia del calo dei prezzi dei metalli. BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L sono tutti negativi.

* Partite in deciso calo, le banche stanno lentamente recuperando posizioni. Spicca per contro il ribasso di UBS UBSN.VX (-1,4% dopo aver perso più del 2%), dopo che il ministro della Giustizia svizzero ha lanciato l'allarme sulle possibili conseguenze di un mancato accordo con il fisco Usa.

* Rialzo di oltre il 5% per la compagnia aerea irlandese Ryanair (RYA.I: Quotazione) che ha alzato le stime di utile per l'anno dopo aver registrato nel terzo trimestre una perdita netta inferiore alle attese.

* Perde il 3% Vivendi (VIV.PA: Quotazione), che è stato riconosciuto colpevole di aver ingannato gli investitori da una giuria Usa. "Questa sentenza è una spada di Damocle di un possibile, benchè improbabile, scenario negativo che vede danni per 6,6 miliardi di euro", sostengono gli analisti di CM-CIC Securities che traducono l'ammontare massimo dei danni in 5,4 euro per azione.

Questa vicenda "limita inoltre lo spazio finanziario del gruppo in possibili operazioni in un momento in cui la crescita esterna è centrale nella sua strategia", prosegue la nota CM-CIC.

* Sale di oltre il 2% Rolls-Royce (RR.L: Quotazione) dopo che Rbs ha alzato il target price a 700 da 430 pence ribadendo il giudizio "buy".

* In calo Schroders (SDR.L: Quotazione) dopo un downgrade di Credit Suisse, sale Krones (KRNG.DE: Quotazione) su un upgrade di Equinet.