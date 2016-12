BORSE EUROPA - Indici in rialzo, ai massimi dopo pil Usa

indici chiusura

alle 15,40 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.770,06 +1,22% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.010,23 +0,85% 1.045,76

DJ Stoxx banche 207,29 +1,50% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 322,11 +0,90% 330,54

DJ stoxx tech 194,35 +1,68% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Borse europee in rialzo nel corso del pomeriggio, con gli indici che hanno toccato i massimi di giornata dopo la diffusione del dato sul pil Usa del quarto trimestre, cresciuto oltre le aspettative.

L'apertura in rialzo di Wall Street conferma il movimento in territorio positivo delle piazze europee.

Intorno alle 15,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,10% a 1.012,83 punti, dopo aver toccato un massimo a quota 1.015,62. Il FTSE 100 .FTSE avanza dell'1,15%, il DAX .GDAXI dell'1,4% e il CAC 40 .FCHI dell'1,5%.

A beneficiare in Europa del dato americano sono stati soprattutto i titoli bancari. Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) guadagna il 2,29%, Barclays (BARC.L: Quotazione) il 2,64%, Hsbc (HSBA.L: Quotazione) il 2,65%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) il 2,24%.

Bene anche i titoli energetici, grazie alla risalita delle quotazioni petrolifere CLc1 a seguito dei dati sulla crescita americana. BP (BP.L: Quotazione) avanza dello 0,63%, Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) dell'1,3% e Total (TOTF.PA: Quotazione) del 2,57%.

Tra i titoli in evidenza:

* A Francoforte ancora acquisti su HENKEL HNKG_P.DE, +1,18%. Numeri "solidi" nel quarto trimestre, secondo Bernstein, per il gruppo chimico, che prevede anche un 2010 in miglioramento in termini di redditività.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) ancora in netto rialzo, +4%. Trimestrale migliore delle stime di mercato per l'azienda tedesca di microchip.

* JCDECAUX (JCDX.PA: Quotazione) ancora in rialzo, anche se con un movimento più contenuto rispetto all'artura (ora +1,4%), grazie alla previsione di vendite in crescita nel primo trimestre. L'azienda francese avverte tuttavia che è ancora prematuro parlare di recupero avviato per il mercato pubblicitario.

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) sale a Francoforte di circa il 4%. La casa automobilistica, la prima al mondo nel segmento premium, ha resgistrato ricavi nel 2009 in calo del 4,7% a 50,68 miliardi, ma prevede un miglioramento delle vendite per l'anno in corso.

* TATE & LYLE (TATE.L: Quotazione) sale di quasi tre punti percentuali. Dopo la vendite di ieri seguite alla trimestrale, il titolo del prduttore britannico di zucchero benefica della promozione di Ubs, che passa a "neutral" da "sell".