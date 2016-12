BORSE EUROPA - Indici in rialzo, corre Nokia dopo risultati

indici chiusura

alle 15,35 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.808,26 +0,75% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.023,85 +0,99% 1.045,76

DJ Stoxx banche 210,61 +1,85% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 326,56 +0,83% 330,54

DJ stoxx tech 195,90 +4,39% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Borse europee ancora in rialzo spinte dai titoli finanziari, dopo che il presidente Usa Barack Obama ha moderato i toni sulle intenzioni del governo sulle banche, e dai tecnologici, grazie ai buoni risultati trimestrali di Nokia NOK1V.HE, che sale di oltre il 10%. Aiuta anche la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi vicini allo zero "per un lungo periodo". La Fed ha mostrato ieri anche un cauto ottimismo sulle prospettive dell'economia Usa, dando nuovi motivi di rialzo al mercato, anche se, nota un gestore, "restano ancora alcuni fondati timori" sull'andamento del mercato immobiliare e dell'occupazione.

Intorno alle 15,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6% rimbalzando dal -0,9% registrato ieri. Il progresso si è un po' ridotto dopo l'avvio fiacco di Wall Street, che vede Nasdaq .IXIC e Dow Jones .DJI in lieve calo e S&P 500 .SPX stabile.

Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,33%, il DAX .GDAXI dello 0,34% e il CAC 40 .FCHI dello 0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche sono tra i titoli più comprati grazie al ridimensionamento dei timori sulle intenzioni della Casa Bianca per limitare le attività più rischiose dei grandi istituti finanziari Usa. In un discorso al Congresso, Obama ha ribadito la necessità di regole severe per il settore, ma ha sottolineato di non avere intenzioni punitive. Barclays (BARC.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) sono tutte in buon rialzo.

"Il mercato esulta" dopo il discorso di Obama, dice David Morrison, gestore di GFT Global.

* Nokia sale di oltre il 13% sui massimi da tre mesi dopo aver annunciato vendite e utili superiori alle attese nel quarto trimestre grazie in particolare al miglioramento del mercato degli smartphones. Nel settore, salgono Alcatel-Lucent ALUA.PA, Ericsson (ERICb.ST: Quotazione) e Logitech LOGN.VX.

* Bene il produttore di chip Infineon (IFXGn.DE: Quotazione), che sale di oltre il 6% dopo che il gruppo di asset management BlackRock (BLK.N: Quotazione) ha alzato la sua quota al 5,05%.

* In luce anche Hennes & Mauritz (HMb.ST: Quotazione) (quasi +9%) dopo che il gruppo di abbigliamento ha diffuso risultati superiori alle attese alimentando le speranze di ripresa dei consumi e dell'economia in Europa.

Nel settore salgono Debenhams (DEB.L: Quotazione), Marks & Spencer (MKS.L: Quotazione), Next (NXT.L: Quotazione) e Intidex (ITX.MC: Quotazione).

* Estendono le perdite i titoli farmaceutici, venduti anche nella scorsa seduta, con AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) in calo di oltre il 4% dopo utili trimestrali inferiori alle attese; il gruppo ha per contro annunciato un piano di buyback da 1 miliardo di dollari nel 2010 per sostenere il titolo. Deboli anche Novartis NOVN.VX, Roche ROG.VX e Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione).