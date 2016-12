BORSE EUROPA - Indici negativi, risultati Bbva pesano su banche

indici chiusura

alle 15,35 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.795,09 -1,15% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.015,76 -0,71% 1.045,76

DJ Stoxx banche 207,50 -2,05% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 324,70 -0,93% 330,54

DJ stoxx tech 188,56 +0,08% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Nel pomeriggio le borse europee confermano il segno negativo, ancora affossate dalle banche dopo i deboli risultati trimestrali annunciati dalla spagnola Bbva (BBVA.MC: Quotazione).

Gli investitori, cauti in vista della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e delle successive dichiarazioni, sono anche innervositi dai crescenti timori di una stretta monetaria in Cina che potrebbe frenare la domanda di materie prime e rallentare la ripresa economica globale.

I listini europei viaggiano comunque sopra i minimi intraday, con Wall Street che nelle prime battute cerca una direzione tra denaro e lettera.

Intorno alle 15,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,7%. Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE londinese perde lo 0,8%, il DAX tedesco .GDAXI lo 0,3% e il CAC 40 francese .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* La banca spagnola BBVA (BBVA.MC: Quotazione), il primo grande istituto europeo a dare i risultati trimestrali, lascia sul terreno il 6,5% dopo aver ha registrato nel 2009 un calo del 16,1% dell'utile netto a 4,21 miliardi di euro a causa dei forti accantonamenti.

* Altri primari istituti hanno segno negativo, con ribassi tra 1 e 3% per BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) e UBS UBSN.VX.

* LAFARGE LAFP.PA, il numero uno al mondo del cemento, e HOLCIM HOLN.VX, il numero due, perdono oltre il 3% sulla scia dei deboli risultati della concorrente messicana Cemex (CMXCPO.MX: Quotazione) (CX.N: Quotazione).

* TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) arretra del 5% circa dopo aver lanciato un collocamento di 80,4 milioni di azioni, il 10% delle azioni in circolazione, per finanziare gli sviluppi in Uganda.

* In controtendenza SAP (SAPG.DE: Quotazione) guadagna lo 0,3% dopo l'annuncio che il gruppo intende aumentare le vendite core e i margini operativi nel 2010.

* In ribasso dell'1,6% STMICROELECTRONICS (STM.PA: Quotazione) dopo i risultati del quarto trimestre 2009 e dopo aver parlato di domanda debole nei primi tre mesi del 2010.

* La svizzera ABB ABBN.VX sale dell'1,7% sulla scia della rivale Rockwell (ROK.N: Quotazione), che ha alzato le prospettive di utile annuale.