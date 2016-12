BORSE EUROPA - Indici in ribasso con banche e commodity

indici chiusura

alle 9,55 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.784,50 -0,81% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,96 -0,66% 1.045,76

DJ Stoxx banche 209,49 -1,16% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 324,77 -0,49% 330,54

DJ stoxx tech 186,55 -0,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Borse europee in ribasso per la quinta seduta consecutiva, sulla scia di quanto accaduto sulle piazze dell'area Asia-Pacifico, dopo che in Cina è diventata effettiva una disposizione sulle riserve bancarie obbligatorie, un'ulteriore mossa per tenere sotto controllo la crescita del credito.

"Nel momento in cui la Cina ha messo in pratica i suoi propositi con le banche.....questo in generale viene visto come elemento di preoccupazione", osserva Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

In sofferenza le banche europee, come Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) and BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione).

Sotto pressione anche le commodity, penalizzate dalla flessione dei prezzi di petrolio CLc1 e metalli su timori di un raffreddamento della domanda globale. Lettera su BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L.

Attorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,45%. Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE londinese perde lo 0,62%, il DAX tedesco .GDAXI e il CAC 40 francese .FCHI entrambi lo 0,58%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il conglomerato dell'ingegneria tedesco SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) balza di quasi il 3% dopo aver riportato utili operativi nel primo trimestre fiscale ben sopra le attese.

* Tonica INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) su speculazioni di mercato, secondo cui la società tedesche sarebbe sul punto di fornire chip a iTablet di Apple (AAPL.O: Quotazione).

* Gira in positivo PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione). Secondo il quotidiano Les Echos l'AD starebbe preparando gli investitori su un possibile fallimento nei colloqui di alleanza con Mitsubishi Motors Corp (7211.T: Quotazione) a causa della mancanza di un accordo sul prezzo.

* Denaro anche su NOVARTIS NOVN.VX dopo i risultati nel quarto trimestre e l'annuncio della nomina del nuovo AD.

* In calo di oltre l'1% PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) dopo che una società di investimenti ha denunciato per frode la società automobilistica e due ex manager.