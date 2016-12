BORSE EUROPA - Indici negativi, piani Obama affossano banche

indici chiusura

alle 15,40 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.831,22 -1,12% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.023,28 -1,23% 1.045,76

DJ Stoxx banche 210,45 -2,76% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 329,51 -1,40% 330,54

DJ stoxx tech 189,89 -0,66% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 22 gennaio (Reuters) - Le borse europee confermano il segno negativo dopo l'apertura debole di Wall Street, scendendo per la terza seduta consecutiva.

A zavorrare i listini sono soprattutto le banche sulla scia dei piani del presidente Usa Barack Obama per limitare le dimensioni degli istituti, ridurne alcune delle attività di trading e controllare l'esposizione al rischio.

Intorno alle 15,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dell'1,2%. Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE londinese cede lo 0,9%, il DAX tedesco .GDAXI l'1,2%, il CAC 40 francese .FCHI l'1,3%.

Dopo una serie di risultati societari Usa contrastanti oggi gli investitori sono alle prese con i numeri annunciati dal colosso General Electric (GE.N: Quotazione), i cui utili trimestrali hanno superato le attese degli analisti senza però riuscire a fermare l'ondata di vendite sui listini europei.

A livello settoriale le banche sono le maggiori responsabili dei ribassi delle borse del vecchio continente, con cali tra il 4 e il 6% per le big Barclays (BARC.L: Quotazione), Credit Suisse CSGN.VX, UBS UBSN.VX, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione).

L'indice DJ STOXX di settore , balzato del 48% l'anno scorso, ha perso il 12% nelle ultime due settimane sul nervosismo per i deboli utili trimestrali di grosse società Usa e i crescenti timori su una stretta regolatoria.

In lettera anche i petroliferi sulla scia della debolezza del greggio nella seconda parte della settimana.

Tra i titoli in evidenza:

* MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) in controtendenza sale dello 0,4% su voci di mercato secondo cui l'investitore Usa Warren Buffett starebbe acquistando azioni della compagnia.

* LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 6%. I trader riferiscono che il direttore finanziario della linea aerea tedesca, in un incontro con gli analisti, avrebbe descritto le stime della società per il 2010 come troppo alte.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) cede più dell'1% sotto il peso dei commenti del broker Sanford Bernstein, secondo cui potrebbe avvicinarsi il via libera alla versione generica del Lovenox, il farmaco del gruppo francese da 4 miliardi di dollari all'anno.

* La società di giochi online PARTYGAMING PRTY.L balza di quasi l'8% dopo l'annuncio di colloqui con una serie di operatori del settore su potenziali opportunità di consolidamento.