BORSE EUROPA - Indici in cauto rialzo, restano indietro banche

indici chiusura

alle 16,20 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.926,68 +0,41% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,50 +0,19% 1.045,76

DJ Stoxx banche 221,18 -0,54% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 340,81 +0,43% 330,54

DJ stoxx tech 193,67 +0,91% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono in cauto rialzo, strette fra la buona trimestrale di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) e l'aumento imprevisto degli iscritti alle liste di disoccupazione negli Stati Uniti. Non sembra avere contraccolpi sui mercati europei la partenza incerta di Wall Street.

"I numeri sono stati accolti bene. Goldman è una storia grossa nel settore finanziario e per il mercato in generale", dice Peter Cardillo, chief market economist di Avalon Partners a New York.

L'andamento sulle piazze europee rimane comunque oscillante, non essendosi ancora dissipati i timori innescati dall'atteggiamento prudente delle autorità monetarie cinesi sul credito. Giova comunque all'umore degli investitori il fatto che l'economia cinese abbia messo a segno una crescita solida nell'ultimo trimestre del 2009.

Dopo aver toccato durante la mattinata il valore più basso dal 4 gennaio a 1.048,41, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale intorno alle 16,20 dello 0,19% a 1.054,50. Il FTSE 100 .FTSE londinese è incerto a -0,12%, il DAX .GDAXI tedesco sale dello 0,3% come il CAC parigino .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i farmaceutici, con l'indice di riferimento che sale dello 0,7% trascinato da titoli come NOVARTIS NOVN.VX e ASTRAZENECA, entrambe a +1,6% dopo aver incassato l'incremento di target price da parte di Morgan Stanley. Novartis in particolare viene accreditata di un buon vantaggio sulla rivale Merck (-1,3%) nel trattamento per via orale della sclerosi a placche, avendo depositato richieste di registrazione in Europa e negli Usa.

* Tonico anche l'alimentare, dove registrano rialzi consistenti DANONE (DANO.PA: Quotazione) a +1,5% dopo il buon giudizio di Rbs, NESTLE NESN.VX che balza a +2,9%, UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) a +1,3% e PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione) a +1,7%.

* Sale dello 0,7% l'energia , dove è in evidenza TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) che annuncia un piano di riorganizzazione della propria logistica in Francia che prevede licenziamenti.

* Non partecipano ai rialzi le banche, il cui indice europeo cede lo 0,4%. Pesanti le inglesi, dopo un'analisi che solleva preoccupazione circa le conseguenze dei cambiamenti nella regolamentazione della finanza sulla City. Perde il 3% BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) cede il 2,8%, RBS (RBS.L: Quotazione) il 4,2% e STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) il 3,3%. Positiva invece HSBC (HSBA.L: Quotazione) a +0,8%.

* Crolla (-7%) TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) dopo la notizia che Nokia NOK1V (+1,4% a Helsinki) offrirà un servizio di navigazione gratuita sui propri cellulari per contrastare gli smartphone delle società rivali.