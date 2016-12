BORSE EUROPA - Indici in rialzo, acquisti sul settore bancario

indici chiusura

alle 9,40 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.92214 +0,26% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,32 +0,18% 1.045,76

DJ Stoxx banche 223,28 +0,41% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 340,09 +0,21% 330,54

DJ stoxx tech 193,02 +0,57% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 21 gennaio (Reuters) - Rimbalzano stamane in apertura le Borse europee, dopo la marcata flessione di ieri. Gli investitori intanto sono in attesa delle indicazioni in arrivo dall'infornata odierna di trimestrali societarie Usa.

Intorno alle 9,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,42% a 1.056,95; il FTSE 100 .FTSE londinese sale dello 0,85%, il DAX .GDAXI dello 0,64%.

A guidare gli acquisti sono i titoli del comparto bancario, in attesa dei conti di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) da Wall Street. "Le vendite di ieri sono state un po' eccessive e il fatto che oggi la Borsa di Shanghai abbia chiuso in terreno positivo ha ridato un po' di sicurezza agli operatori" commenta David Buick, di Bgc Prtners.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore bancario, Hsbc (HSBA.L: Quotazione) sale dell'1,32%, Barclays (BARC.L: Quotazione) dell'1,18%, Ubs (UBS.N: Quotazione) dell'1,2%, Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) dello 0,63%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) dello 0,87%.

* TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) in netto calo, -2,3%, dopo le indiscrezioni che vedono NOKIA NOK1V.HE (+1,36%) pronta ad offrire servizi di navigazione satellitare gratis su telefonino, sull'esempio di quanto già fatto da Google.

* LONDON STOCK EXCHANGE (LSE.L: Quotazione) in rialzo dello 0,72%, nonostante il terzo trimestre fiscale della società che gestisce le Borse di Londra e Milano abbia mostrato ricavi in calo del 9% rispetto al 2008 (ma in rialzo del 4% rispetto al secondo trimestre).

* AHOLD AHLN.AS. Il titolo della catena olandese di supermercati, presente anche negli Usa, sale in apertura di due punti percentuali, grazie ai dati sulle vendite nel quarto trimestre, migliori delle attese.

* WM MORRISON (MRW.L: Quotazione) in calo dell'1,2%. Per la catena britannica di supermercati consistente aumento delle vendite natalizie, ma prospettive prudenti per il 2010.

* LOGITECH LOGN.VX. I conti (del terzo trimestre fiscale) sostengono il titolo dell'azienda svizzera che balza di oltre il 3%.