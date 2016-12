BORSE EUROPA - Indici in lieve calo su timori credito Cina

indici chiusura

alle 15,50 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.946,31 -1,29% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,30 -0,82% 1.045,76

DJ Stoxx banche 224,90 -1,29% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 341,38 -0,82% 330,54

DJ stoxx tech 193,67 +0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 20 gennaio (Reuters) - Le borse europee accentuano i cali e si allontanano dai massimi degli ultimi 15 mesi, sotto crescente pressione per le ombre che aleggiano sulle prospettive della ripresa.

La decisione di Pechino di frenare fino a fine gennaio l'erogazione di nuovi prestiti raffredda gli umori circa la ripartenza del motore economico dell'Asia e deprime il settore delle materie prime, particolarmente legato alla domanda cinese. Il greggio arriva a cedere oltre 1,5 dollari al barile e scivola verso i 77,5 dollari.

"La gente si è innervosita per le voci dalla Cina", conferma Georgina Taylor di Legal & General Investment Management. "Credo che il mercato risalirà durante la stagione delle trimestrali, per tornare a preoccuparsi della politica monetaria più avanti".

Negli Stati Uniti, la vittoria di un seggio al Senato da parte di repubblicano viene vista come il segnale di una possibile svolta politica a favore di una politica economica più rigorosa sul fronte della spesa e del deficit.

Intorno alle 15,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,82%, il FTSE 100 .FTSE londinese perde l'1,1%, il DAX tedesco .GDAXI lo 0,9% e il CAC 40 parigino .FCHI è in calo dell'1,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cede quasi tre punti percentuali l'indice europeo del comparto delle materie prime , con oltre il 5% di perdita per Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L e cali tra il 3% e il 4% per Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione) e Arcelormittal (ISPA.AS: Quotazione).

* Debole anche il settore bancario , su cui pesano i timori per le trimestrali della finanza in arrivo a Wall Street. Spiccano i cali oltre il 2% di Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione)n (penalizzata dal giudizio di Moody's), Barclays (BARC.L: Quotazione) e Santander (SAN.MC: Quotazione), nonostante il successo della banca spagnola nell'operazione di buyback su due bond, che ha registrato adesioni per 2 miliardi di euro.

In controntendenza a +2% Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione), che beneficia di un incremento di target price da parte di Ubs, anche se ne nel pomeriggio arriva il downgrade da Fitch sul portafoglio di securities detenute dalla banca.

* Tonica anche Edf (EDF.PA: Quotazione), vicina al +3% dopo i buoni giudizi di Exane, che ne migliora il rating, e forte dei commenti del ministro dell'Economia Lagarde, che difende il Ceo Henri Proglio dalle polemiche sul suo stipendio.

* Positivo il settore tecnologico in genere , dove balza a +2,8% il produttore di macchine per chip olandese ASML che ha pubblicato stamattina risultati molto incoraggianti, portando il Cfo Peter Winnink a parlare di "inizio di un nuovo ciclo".