BORSE EUROPA - Indici in lieve calo su timori credito Cina

indici chiusura

alle 9,40 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.980,31 -0,15% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.068,06 -0,08% 1.045,76

DJ Stoxx banche 228,00 +0,07% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 344,43 +0,07% 330,54

DJ stoxx tech 194,24 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 20 gennaio (Reuters) - Apertura in leggero calo per le Borse europee, reduci da due sedute positive. Pesano anche in Europa i segnali sempre più concreti di un irrigidimento della politica monetaria cinese, dopo che le autorità di Pechino hanno imposto un aumento dei coefficienti di riserva obbigatoria ad alcuni istituti, per scongiurare un surriscaldamento dell'economia.

Vendite soprattutto nel settore delle materie prime, direttamente legato alle aspettative sull'economia cinese. Poco brillanti anche le banche, in attesa di importanti trimestrali Usa del settore, come quelle di Bank of America (BAC.N: Quotazione), Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e Wells Fargo (WFC.N: Quotazione).

L'intonazione positiva dei titoli farmaceutici contribuisce tuttavia a contenere la flessione degli indici continentali. L'elezione per un posto al Senato Usa nello stato del Massachussets hanno premiato un candidato repubblicano sfavorevole alla riforma sanitaria proposta dal presidente Barack Obama, che, perdendo la maggioranza qualifica di 60 voti, a questo punto rischia di incontrare maggiori difficoltà.

Acquisti anche sui tecnologici, sull'onda della trimestrale di Ibm, che ha inoltre migliorato le stime di utile per il 2010.

Intorno alle 9,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,22% a 1.066,88; il FTSE 100 .FTSE londinese perde lo 0,25%, il DAX .GDAXI lo 0,41%, mentre il CAC 40 .FCHI è in calo dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto delle materie prime vendite su Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), -1,92% e Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione), -1,75%.

* Tra le banche vediamo Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) che perde lo 0,4%, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), -0,25%, Banco Bilbao (BBVA.MC: Quotazione), -0,19%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione)., -0,14%.

* Nel settore farmaceutico GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione) sale dell'1%; medesimo rialzo per Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione).

* DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione) perde in apertura l'1,30%. La società che gestisce la Borsa di Francoforte ha comunicato che a cuasa di costi legati a una svalutazione i profitti 2009 subiranno una decurtazione di circa 200 milioni di euro.

* ASML (ASML.AS: Quotazione) balza di quasi 3 punti percentuali. Nuovi ordini oltre le aspettative in dicembre per l'azienda olandese, numero uno mondiale dei macchinari per la produzione di microchip.

* CABLE & WIRELESS CW.L. Citigroup migliora la raccomandazione sul titolo del gruppo telefonico britannico da "hold" a "buy", alzando il prezzo obiettivo a 170 pence da 155. Il titolo sale dello 0,89%.