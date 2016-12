BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi con minerario, energia

indici chiusura

alle 16,10 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.959,09 +0,64% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,42 +0,78% 1.045,76

DJ Stoxx banche 226,60 +0,11% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 341,94 +0,74% 330,54

DJ stoxx tech 192,05 +0,04% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 18 gennaio (Reuters) - Le piazze europee consolidano i guadagni della mattinata, trainate al rialzo dal settore energetico e da quello minerario. Le attese di una domanda in crescita da parte dei mercati emergenti e della Cina in particolare delinea un andamento atteso positivo sui mercati delle materie prime, dal greggio ai metalli.

Intorno alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,78%, il FTSE 100 .FTSE londinese dello 0,8% come il DAX tedesco .GDAXI, mentre il CAC 40 .FCHI parigino guadagna lo 0,7%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i petroliferi, vola oltre il 16% la norvegese DNO (DNO.OL: Quotazione), spinta dalle voci di un accordo tra le autorità del Kurdistan iracheno, dove la società opera, e il governo di Baghdad.

* Sugli scudi anche International Power IPR.L con rialzi oltre il 7% sulle voci di una possibile offerta d'acquisto da parte della francese Gdf Suez GSZ.PA. Quest'ultima guadagna oltre il 2%.

* In rally anche Richemont CFR.VX, oltre i due punti percentuali grazie ai ricavi sopra le previsioni nell'ultimo trimestre 2009.

* Tonica Puma (PUMG.DE: Quotazione), dopo aver smentito voci di stampa che ne annunciavano un calo del 5% dei volumi.

* Si raffredda invece il settore bancario, dove diversi titoli positivi in mattinata, come Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), sono passati in negativo. Corre ancora più veloce invece Lloyds (LLOY.L: Quotazione), ora vicina al +3%.

* Cede quasi il 3% Vivendi (VIV.PA: Quotazione), affondata dall'articolo del Financial Times secondo cui il gruppo corre un rischio più alto del previsto sulla "class action" promossa negli Stati Uniti, che potrebbe comportare un conto da diversi miliardi di euro tra danni e interessi passivi.

* Le speculazioni su un ritocco dell'offerta di Kraft KFT.N spingono Cadbury CBRY.L intorno al +1,5%.