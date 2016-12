BORSE EUROPA - Indici in rialzo, acquisti sui titoli bancari

indici chiusura

alle 10,00 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.959,92 +0,35% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,28 +0,57% 1.045,76

DJ Stoxx banche 227,08 +0,32% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 340,45 +0,30% 330,54

DJ stoxx tech 192,03 +0,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - Apertura in rialzo per le Borse europee, che rimbalzano dopo la giornata decisamente negativa di venerdì scorso. Acquisti sostenuti dai titoli del settore bancario, i più penalizzati nell'ultima seduta.

Intorno alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6%, a 1.058 punti.

Il DAX tedesco .GDAXI avanza di mezzo punto percentuale; rialzo della medesima entità per il CAC 40 .FCHI di Parigi; a Londra il FTSE 100 .FTSE sale dello 0,42%.

Nonostante la flessione di venerdì scorso, dettata dai numeri di JPMorgan (JPM.N: Quotazione) del quarto trimestre, in particolare quelli relativi alle perdite su prestiti, il comparto bancario si conferma in rialzo di quasi il 65% rispetto ai minimi storici dello scorso mese di marzo, grazie all'uscita delle principali economie dalla recessione.

I numeri di Citigroup (C.N: Quotazione) e Bank of America (BAC.N: Quotazione), nel corso della settimana, potrebbero influenzare il comparto.

"C'è fiducia sul fatto che i risultati delle banche siano forti, soprattutto nell'investment banking", afferma Justin Urquhart di Seven Investment Management.

"Credo ci sia sufficiente forza per la continuazione del rally, anche se sarà una cosa di breve termine. Il mercato dovrà correggere a un certo punto, probabilemte quando le varie misure di stimolo, in giro per il mondo, cominceranno a venire meno".

Tra i titoli in evidenza:

* Settore bancario in rialzo. Tra i tioli spiccano Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Barclays (BAC.N: Quotazione), Lloyds Banking (LLOY.L: Quotazione), con guadagni dallo 0,3% al 2%.

* Richemont CFR.VX apre in rialzo di oltre due punti percentuali. Per l'azienda svizzera del lusso ricavi sopra le previsioni, nell'ultimo trimestre.

* International Power IPR.L guadagna in apertura il 7,6%. Gli investitori speculano su una possibile offerta d'acquisto sull'utility britannica da parte di Gdf Suez GSZ.PA

* Merck KGaA (MRCG.DE: Quotazione) è il peggiore dell'indice Dax di Francoforte. Sul titolo del gruppo farmaceutico arriva il taglio di Merrill Lynch, da "neutrale" a "underperform".

* Casino (CASP.PA: Quotazione) è tra i titoli più penalizzati a Parigi (-1,8%) a seguito della nazionalizzazione, in Venezuela, di una catena di supermercati controllata dal gruppo francese.