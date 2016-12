BORSE EUROPA-Borse in negativo su risultati Jp Morgan e dati Usa

indici chiusura

alle 16,10 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.957,10 -1,02 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.056,88 -0,63 1.045,76

DJ Stoxx banche 227,53 -1,50 221,27

DJ Stoxx oil&gas 340,75 -0,15 330,54

DJ stoxx tech 192,25 -0,87 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - A metà giornata le borse europee hanno girato in negativo, trascinate al ribasso dai titoli bancari, che hanno risentito della pubblicazione dei risultati trimestrali di Jp Morgan (JPM.N: Quotazione). I listini hanno inoltre ampliato le perdite dopo la comunicazione del dato sul sentiment dei consumatori Usa, sotto le attese.

Jp Morgan ha annunciato un utile netto di 3,3 miliardi (0,74 centesimi ad azione) e un ricavo di 25,2 miliardi nel quarto trimestre. "I risultati non sono così male, con un forte tier 1 e un incremento molto buono dei ricavi nelle attività di investment banking e asset management; il problema è la tendenza negativa delle perdite relative alle carte di credito, che ci danno un'indicazione del livello di insolvenza dei consumatori Usa", spiega l'analista David Thebault.

I listini avevano aperto in rialzo, sulla scia dei risultati superiori alle attese di Intel (INTC.O: Quotazione).

Intorno alle 16,10, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,63%. Sui singoli mercati, il DAX tedesco .GDAXI registra le maggiori perdite, in calo dell'1,78%, il CAC 40 .FCHI scende dell'1,2% e il FTSE 100 .FTSE contiene le perdite a -0,55%.

In discesa anche Piazza Affari, con il Ftse Mib che arretra dell'1,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Carrefour (CARR.PA: Quotazione) sale di quasi il 3,7% dopo aver registrato vendite trimestrali in linea con le attese e detto che raggiungerà gli obiettivi di utile per il 2009. BofA Merrill Lynch ha alzato il target del titolo a 40,5 da 39 euro confermando il giudizio "buy". In salita anche altre società del settore, come Tesco (TSCO.L: Quotazione) e Sainsbury (SBRY.L: Quotazione).

* La tedesca Man (EMG.L: Quotazione) cede oltre il 6% dopo aver annunciato un calo del 4% del patrimonio in gestione a 42,4 miliardi di dollari nel trimestre che si è chiuso a dicembre.

* Dopo una mattinata positiva sulla scia dei risultati di Intel, i titoli tecnologici viaggiano in territorio negativo. A Francoforte, anche Intel (INTC.F: Quotazione) scende dello 0,6%.

* Metal-Tech MTT.L sale di oltre l'11%, ma la società ha diffuso una nota in cui dice di non sapere le ragioni di questo movimento al rialzo.

* International Power IPR.L sale di quasi il 5%, tra i migliori titoli del britannico Britain's FTSE 100 .FTSE, sulle nuove voci che la francese GDF Suez GSZ.PA starebbe pianificando l'acquisizione. Gdf Suez perde l'1,84%.

* Vodafone (VOD.L: Quotazione) in calo dell'1,3% appesantito dalla riduzione delle stime di Eps per il 2011 e il 2012 da parte di UBS. Il broker ha mantenuto il rating "neutral" sul titolo con target a 130 pence.