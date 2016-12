BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene banche e minerari

indici chiusura

alle 10,10 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.992,11 +0,46% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.061,98 +0,56% 1.045,76

DJ Stoxx banche 231,00 +0,76% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 341,33 +0,50% 330,54

DJ stoxx tech 192,58 +0,85% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 14 gennaio (Reuters) - Le borse europee si muovono in modesto rialzo a inizio giornata, spinte da bancari e minerari, in attesa delle decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse e di nuovi risultati societari in agenda questa settimana negli Stati Uniti.

Poco dopo le 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,4% dopo il +0,2% archiviato ieri. Nel 2009 l'indice è salito del 26%, mentre dai minimi di marzo ha recuperato il 64%. Sui singoli mercati, il DAX tedesco .GDAXI sale dello 0,58%, a Parigi il CAC 40 .FCHI avanza dello 0,56%, a Londra il FTSE 100 .FTSE guadagna lo 0,66%.

"I risultati delle società Usa saranno l'elemento più rilevante nei prossimi due giorni. Tutto in questo momento dipende dai risultati di Intel e JPMorgan: se saranno migliori delle attese, allora l'attuale rally potrà proseguire ancora un po', ma se non riusciranno a impressionare il mercato potremo vedere una correzione", dice Koen De Leus, economista di KBC Securities. Intel (INTC.O: Quotazione) pubblicherà i dati stasera, JPMorgan (JPM.N: Quotazione) domani.

Il mercato è anche in attesa della riunione mensile sui tassi della Bce, che, secondo le attese, dovrebbe inaugurare l'anno confermando tassi bassi ancora per diversi mesi.

Tra i titoli in evidenza:

* Positive le banche, con Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) in rialzi tra l'1% e il 3%.

* Nel settore minerario Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) guadagna il 2% dopo aver superato le proprie previsioni sull'estrazione di ferro nel quarto trimestre grazie a una crescente domanda della Cina.

* Acquisti su Cadbury CBRY.L sull'ipotesi di una controfferta di Hershey (HSY.N: Quotazione) alternativa a Kraft KFT.N.

"Cadbury sale sulle indiscrezioni relative a una possibile offerta di Hershey nelle prossime settimane", dice Jawaid Afsar, trader di Securequity. Una fonte vicina alla situazione ha detto ieri che il gruppo Usa sta ancora lavorando a un'offerta su Cadbury superiore a quella di Kraft, mentre il Financial Times ha scritto che Hershey ha deciso di preparare una bozza di offerta e che una proposta formale potrebbe arrivare in qualche settimana.

* L'upgrade di Morgan Stanley a "overweight" spinge Wolseley (WOS.L: Quotazione), nel settore costruzioni, mentre la riduzione del giudizio a "underweight" da parte dello stesso broker pesa sulla società di packaging Bunzl (BNZL.L: Quotazione).

* Un warning del gruppo di abbigliamento Alexon AXN.L sui risultati dell'esercizio che termina il 30 gennaio sta affossando il titolo, sceso fino a -11%, mentre la revisione al ribasso delle stime di vendite per il 2009-2010 e la previsione di una perdita annuale spingono al ribasso il produttore di videogiochi Ubisoft (UBIP.PA: Quotazione).