BORSE EUROPA - In leggero rialzo, trainate da farmaceutici

indici chiusura

alle 15,45 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.981,18 +0,16% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.056,69 +0,22% 1.045,76

DJ Stoxx banche 229,15 -0,73% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 339,40 -0,42% 330,54

DJ stoxx tech 190,63 +0,83% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 13 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo, con i guadagni dei farmaceutici e del settore auto che contrastano con la debolezza dei bancari, colpiti dal profit warning di Societe Generale, e dei petroliferi, zavorrati dalla discesa dei prezzi del greggio.

I finanziari sono stati penalizzati dall'avviso di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) che l'utile del quarto trimestre potrebbe essere ben inferiore a quanto previsto dagli analisti a causa di 1,4 miliardi di nuovi accantonamenti e rettifiche relativi agli asset a rischio. La notizia ha allarmato il mercato per le incognite che potrebbero ancora riservare i titoli tossici, anche se alcuni analisti hanno sottolineato che l'istituto francese era più esposto di altri.

Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari a barile, il minimo di quest'anno, dopo che le scorte di distillati Usa sono risultate superiori a quanto previsto.

Intorno alle 15,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,22%. Sui singoli mercati, il DAX tedesco .GDAXI sale dello 0,45% e a Parigi il CAC 40 .FCHI avanza dello 0,02%. A Londra il FTSE 100 .FTSE è negativo e cede lo 0,23%, con i difensivi che non riecscono a bilanciare le perdite di energetici e bancari.

Tra i titoli in evidenza:

* In deciso calo Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), che perde oltre il 3%, dopo l'annuncio del profit warning.

* Nel settore farmaceutico brilla UCB (UCB.BR: Quotazione) con un rialzo superiore al 4% grazie all'upgrade a "buy" da "hold" di Citigroup. Roche Holding ROG.VX e AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) sono in rialzo di circa l'1,4% dopo che Credit Suisse ha alzato i loro rating e target price. * In controtendenza con l'andamento positivo del settore GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione), che perde lo 0,4%, dopo che la Germania ieri ha strappato un accordo per acquistare solo il 70% del vaccino contro l'influenza H1N1 ordinato inizialmente. La casa farmaceutica sta discutendo tagli simili anche con altri paesi. * Cadbury CBRY.L guadagna lo 0,58%. Ferrero ha deciso di non presentare un'offerta, rafforzando quella ostile di Kraft Foods KFT.N. Ieri il produttore di cioccolato britannico aveva però presentato forti risultati 2009 e buone prospettive di crescita.

* Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) perde l'1,64% sulle voci che il gruppo starebbe contattando gli analisti per abbassare le stime di utile del quarto trimestre 2009.

* L'autorità garante della borsa portoghese ha sospeso dalle contrattazioni, in "attesa di informazioni rilevanti", il produttore di cemento Cimpor (CPR.LS: Quotazione), che la scorsa settimana ha rigettato l'opa lanciata dalla brasiliana CSN CSNA3.LA perchè sottostimava la società. Nelle ore successive è arrivata l'offerta della brasiliana Camargo Correa per una fusione con Cimpor.

* Schroders (SDR.L: Quotazione) guadagna il 2,3% dopo l'upgrade di HSBC a "overweight" da "underweight".