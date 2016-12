BORSE EUROPA - In rialzo con difensivi, SocGen pesa su bancari

indici chiusura

alle 10,15 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.983,25 +0,22% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.057,69 +0,36% 1.045,76

DJ Stoxx banche 229,93 -0,39% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 340,40 -0,14% 330,54

DJ stoxx tech 190,91 +0,94% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 settembre (Reuters) - Dopo alcuni scambi iniziali in calo, le borse europee sono passate in positivo sostenute dai titoli difensivi, come alimentari e farmaceutici, che hanno compensato le perdite del settore bancario.

Sui finanziari si è abbattuta infatti la notizia di un profit warning di Societe Generale, che sta trascinando al ribasso l'intero comparto. Deboli anche i titoli sensibili ai prezzi delle materie prime.

Intorno alle 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2% a 1.056 punti dopo un minimo d'avvio a 1.051,40 punti.

Sui singoli mercati, a Londra il FTSE 100 .FTSE cede lo 0,1%, in Germania il DAX .GDAXI sale dello 0,15% e a Parigi il CAC 40 .FCHI scende dello 0,05%.

Tra i titoli in evidenza

* In deciso calo Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), che perde il 4%, sopra i minimi di inizio seduta, dopo l'annuncio di un profit warning dovuto a nuove svalutazioni su asset rischiosi. "Questo incremento delle svalutazioni è una sorpresa", commenta in una nota CM-CIC Securities che comunque conferma il giudizio "hold". La banca francese ha previsto per il quarto trimestre del 2009 "un lieve utile" contro attese degli analisti di un risultato netto positivo di circa 960 milioni di euro.

* La notizia di SocGen ha allarmato il mercato sulle possibili incognite che potrebbero ancora riservare i titoli tossici e sta pesando su tutto il settore, anche se alcuni analisti sottolineano che l'isitituto francese era più esposto di altri. BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) cede l'1,2%, UBS UBSN.VX lo 0,9%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) l'1,6% e Barclays (BARC.L: Quotazione) l'1,3%.

* Tra i titoli difensivi ben comprati il produttore di birra Anheuser-Busch InBev (ABI.BR: Quotazione), Nestle NESN.VX e Unilever (UNc.AS: Quotazione), mentre nel settore farmaceutico brilla UCB (UCB.BR: Quotazione) con un rialzo superiore al 4% grazie all'upgrade a "buy" da "hold" di Citigroup. * Sotto pressione il settore energetico dopo che il greggio CLc1 è sceso dell'1,3% su dati che riportavano un inatteso incremento delle riserve di distillati negli Usa. BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Cairn Energy (CNE.L: Quotazione) sono tutte negative.