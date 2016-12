BORSE EUROPA - Salgono in attesa dati Usa, trainate da bancari

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.016,34 +0,30 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.065,38 +0,49 831,97

DJ Stoxx banche 235,08 +1,28 149,51

DJ Stoxx oil&gas 341,35 +0,16 264,50

DJ Stoxx tech 193,64 +0,51 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo, sostenute dai titoli bancari. In controtendenza i farmaceutici, l'industria chimica e le telecomunicazioni.

Gli investitori attendono i dati sull'occupazione americana a dicembre, scommettendo su un miglioramento del mercato del lavoro. Il rapporto, che sarà pubblicato alle 14,30 italiane, dovrebbe mostrare il primo stop in due anni al calo degli occupati non agricoli. Un sondaggio di Reuters, condotto tra 84 economisti, stima che a dicembre il dato sull'occupazione sarà piatto, dopo essere sceso di 11.000 unità a novembre.

Alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,49%, a 1.065,38 punti. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese avanza dello 0,21%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,43% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,33%.

Tra i titoli in evidenza:

* Salgono i bancari, con l'indice di settore che registra +1,3%. In spolvero Barclays (BARC.L: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) dopo gli upgrade di Ubs.

* Metro (MEOG.DE: Quotazione) è in calo dopo il downgrade a "neutral" da "overweight" di JPMorgan, preoccupato per il calo delle vendite nell'Europa dell'est. Il broker teme si ripeta quanto successo a Praktiker (PRAG.DE: Quotazione), oggi in calo dell'1,7%, che ieri ha annunciato una flessione dei ricavi a causa delle performance negative delle unità dell'Europa orientale.

* A Lisbona, il produttore di cemento Cimpor (CPR.LS: Quotazione) cede lo 0,6%, dopo aver respinto l'opa del gruppo brasiliano Companhia Siderurgica Nacional (CSNA3.SA: Quotazione) (SID.N: Quotazione).

* OHB (OHBG.DE: Quotazione) balza di quasi il 20%, ampliando i guadagni di ieri, dopo l'ordine di 14 satelliti da parte dell'Unione europea.

* Man Group (EMG.L: Quotazione) cede quasi il 3%, dopo che Morgan Stanley ha tagliato il rating del gestore hedge a "equal-weight" da "overweight" e ridotto il target price. Il broker prevede una riduzione degli utili a causa delle minori vendite e degli emolumenti più bassi.