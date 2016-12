BORSE EUROPA - Indici poco mossi, cautela per dati lavoro Usa

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.999,92 -0,32 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.059,51 -0,14 831,97

DJ Stoxx banche 231,78 +0,58 149,51

DJ Stoxx oil&gas 340,45 +0,57 264,50

DJ Stoxx tech 192,35 +0,76 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio confermano l'impostazione prudente, a cui contribuisce anche l'avvio fiacco di Wall Street. Gli investitori preferiscono monetizzare i recenti buoni guadagni in attesa dei dati chiave di venerdì sull'occupazione Usa.

La decisione della Bank of England di lasciare invariato l'ammontare di 200 miliardi di sterline fissato per il programma di acquisto di asset e di mantenere il tasso di riferimento allo 0,5% non ha provocato sui mercati particolari reazioni.

Intorno alle 15,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,1% circa, dopo aver toccato ieri un massimo di chiusura degli ultimi 15 mesi. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese segna un frazionale +0,01%, il Cac-40 francese .FCHI -0,01% e il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,35%.

Tra i titoli in evidenza:

* La catena britannica di supermercati SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) guadagna il 2% sulla scia di vendite del terzo trimestre che hanno battuto le previsioni. Il maggior numero di clienti e l'aumento delle vendite di prodotti no-food hanno contrastato il limitato aumento dei prezzi degli alimentari.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) avanza dell'1,4% dopo un accordo per chiudere una disputa negli Usa con l'israeliana Teva Pharmaceuticals (TEVA.TA: Quotazione) per la licenza del Nexium, accordo che protegge uno dei prodotti di punta del gruppo britannico dall'immediata concorrenza di farmaci generici.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) lascia sul campo il 2,4% penalizzata dai commenti del partner americano Verizon Communications (VZ.N: Quotazione), il cui AD ha detto che nel 2009 l'utile della società di tlc Usa è sceso più di quanto previsto dagli analisti.

* Denaro su ADECCO ADEN.VX, che festeggia con un +2,7% l'avvio di copertura da parte di Credit Suisse con un giudizio "outperform".

* I gruppi pubblicitari francesi HAVAS EURC.PA e JCDECAUX (JCDX.PA: Quotazione) balzano rispettivamente del 5,5 e dell'8% grazie agli upgrade di Goldman Sachs in una nota sul settore media europeo.

* Il produttore di chip INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cede l'1,3%. Per i trader la discesa del titolo è legata al downgrade di BofA Merrill Lynch, che ha abbassato il rating a "neutral" da "buy". * CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) mette a segno un progresso dell'11% dopo aver annunciato un aumento di capitale da 1,09 miliardi di euro per riequilibrare i conti.