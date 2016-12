BORSE EUROPA - Indici piatti dopo nuovo record di 15 mesi

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.009,39 -0,10 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.061,26 +0,08 831,97

DJ Stoxx banche 230,05 +0,24 149,51

DJ Stoxx oil&gas 338,39 -0,13 264,50

DJ Stoxx tech 190,01 +0,45 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - I listini europei sono poco mossi, dopo aver registrato un nuovo massimo degli ultimi quindici mesi nelle prime battute. Sostengono i mercati i titoli finanziari, farmaceutici e tecnologici.

Gli investitori attendono i dati macroeconomici previsti per oggi per capire la direzione del mercato. In particolare aspettano i dati Adp sugli occupati nel settore privato negli Stati Uniti per dicembre, che dovrebbero mostrare un calo dei posti di lavoro limitato a 73.000 unità, meno della metà dei tagli registrati a novembre. Questi dati dovrebbero dare un'indicazione sul dato mensile sull'occupazione che sarà reso noto dal governo venerdì.

Nelle prime battute il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha toccato quota 1.064,25 punti, il valore più alto da ottobre 2008, mentre alle 10,15 si muove in marginale rialzo, +0,08%, a 1.061 punti. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese cede lo 0,18%, il Cac-40 francese .FCHI lo 0,01% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,06%.

I mercati di Finlandia, Svezia, Austria e Grecia sono chiusi per l'Epifania.

Tra i titoli in evidenza:

* Marks & Spencer (MKS.L: Quotazione) cede quasi il 5%. I risultati trimestrali, pur registrando il primo aumento delle vendite in oltre due anni, sono risultati inferiori alle attese. Il gruppo ha inoltre messo in guardia sulle incertezze che potrebbe riservare il 2010. * Deutsche Telekom (DTEGn.DE: Quotazione) scende di oltre il 2% dopo che Ubs ha tagliato il rating a "sell" da "neutral". Tra le ragioni del downgrade, le incognite del 2010 e i problemi strutturali della rete mobile americana, T-Mobile Usa. * Peugeot Citroen (PEUP.PA: Quotazione) guadagna quasi il 4%, dopo l'upgrade a "buy" da "neutral" di BofA Merrill Lynch, sui maggiori ricavi e previsioni di utile.

* Il fornitore irlandese di materiali per le costruzioni Grafton GRF_u.I è salito del 5% dopo aver stabilizzato i ricavi e invertito la tendenza negativa sul principale mercato in cui opera, quello britannico.

* I gruppi di servizi petroliferi Petrofac (PFC.L: Quotazione), Vallorec (VLLP.PA: Quotazione) e Saipem (SPMI.MI: Quotazione) scendono dopo che Morgan Stanley ha tagliato i loro rating.