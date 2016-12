BORSE EUROPA - Indici in ribasso, pesano i farmaceutici

indici chiusura

alle 10,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.013,96 -0,12 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,32 -0,23 831,97

DJ Stoxx banche 227,77 +0,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas 337,35 -0,06 264,50

DJ Stoxx tech 188,73 +0,14 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - I listini europei cedono terreno rispetto ai massimi di 15 mesi raggiunti nella seduta di ieri, con gli investitori che monetizzano parte dei guadagni realizzati in attesa dei dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti.

A trascinare al ribasso i mercati sono soprattutto i titoli farmaceutici. La caduta è frenata dall'andamento positivo dei del settore automobilistico e dei bancari.

Intorno alle 10,25 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,12%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese cede lo 0,29%, il Cac-40 francese .FCHI lo 0,2% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,18%.

Gli investitori attendono i dati sugli ordini industriali e le vendite immobiliari Usa di novembre, ma soprattutto quelli sull'occupazione previsti per venerdì.

Tra i titoli in evidenza:

* Cadbury CBRY.L cede l'1,6% dopo che Kraft Foods KFT.N ha detto di aver migliorato la parte in contanti dell'offerta ostile da 10 miliardi di sterline dopo la cessione della controllata nordamericana attiva nella produzione di pizze surgelate a Nestle NESN.VX, per 3,7 miliardi di dollari. La società si è mostrata fredda sulla nuova offerta e pesa sul gruppo britannico del ciccolato anche l'annuncio del colosso svizzero, che ha ribadito che non intende presentare offerte in concorrenza con Kraft. Nestle scende dello 0,3%.

* K+S SDFG.DE sale del 6,7% dopo l'upgrade di BofA Merrill Lynch, che ha alzato il target price e il rating a buy.

* Next (NXT.L: Quotazione) scende del 2,6% dopo aver annunciato che gli utili per il 2010-11 potrebbero essere piatti, nonostante abbia alzato le previsioni per il 2009-10 grazie alle forti vendite registrate a Natale.

* Man (EMG.L: Quotazione) sale del 4,5% dopo il buy di Nomura.

* Airbus EAD.PA cede l'1% dopo che una fonte ha reso noto che l'AD del gruppo avrebbe detto di non essere pronto a rischiare il business dell'aviazione civile per una quota nel progetto di difesa europeo A400M.

* Novartis NOVN.VX cede l'1,8% dopo aver raggiunto un accordo per rilevare la quota di maggioranza di Alcon ACL.N da Nestle e dopo aver proposto un'offerta di scambio per il restante 23%, che porterebbe a una diluizione del capitale del colosso farmaceutico.

* In controtendenza il settore auto , in rialzo dello 0,45%. In luce soprattutto Fiat FIA.MI, Michelin (MICP.PA: Quotazione) e Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione). Quest'ultima sale di oltre il 2% dopo aver annunciato l'intenzione di diventare uno dei maggiori produttori di piccole auto in India.