BORSE EUROPA - Indici in buon rialzo in prima seduta 2010

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.001,30 +1,18 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.055,93 +0,97 831,97

DJ Stoxx banche 225,35 +1,84 149,51

DJ Stoxx oil&gas 336,45 +1,79 264,50

DJ Stoxx tech 188,29 +2,14 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Le borse europee inaugurano il nuovo anno segnando nuovi massimi degli ultimi 15 mesi ed estendendo il rally del 2009, in un clima galvanizzato da dati macro positivi, prezzi delle commodity in rialzo e novità sul fronte M&A.

Al tono positivo dei listini del vecchio continente contribuisce nel pomeriggio l'avvio in buon rialzo di Wall Street.

I volumi tuttavia restano sottili nella prima giornata di contrattazioni del 2010, con molti operatori ancora in vacanza.

Intorno alle 15,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di circa un punto percentuale dopo aver registrato lo scorso anno un guadagno del 26%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dell'1,06%, il Cac-40 francese .FCHI dell'1,58% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,14%.

A livello settoriale spicca la buona performance dei bancari dopo il +48% messo a segno dall'indice di settore lo scorso anno. Forte denaro anche sui titoli legati alle materie prime: lo Stoxx europeo avanza del 3% dopo un balzo del 102% nel 2009.

Tra i titoli in evidenza:

* Il colosso farmaceutico svizzero NOVARTIS NOVN.VX cede il 2,6% dopo aver reso noto che rileverà la quota rimanente del gruppo Usa Alcon ACL.N, compresa la partecipazione detenuta da NESTLE NESN.VX, che guadagna l'1,4%. Secondo gli analisti il colosso svizzero potrebbe usare parte dei proventi Alcon per acquisizioni, con speculazioni sempre più insistenti sulla possibilità di un'offerta su CADBURY CBRY.L in opposizione a quella presentata da Kraft KFT.N. Intanto, secondo una fonte, Kraft dovrebbe ottenere questa settimana il via libera condizionato della Ue alla sua offerta ostile. Cadbury guadagna lo 0,5%.

* Tra i bancari si mettono particolarmente in luce ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che avanza dell'8,7%, e LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione), +2,8% dopo le indiscrezioni del Sunday Times secondo cui la banca brasiliana Itau Unibanco (ITUB4.SA: Quotazione) starebbe valutando l'acquisto di quote in uno degli istituti britannici che hanno ricevuto aiuti dal governo. Exane Bnp ha inoltre alzato il rating di Rbs a outperform da neutral.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) guadagna quasi il 5% dopo che Bernard Cambier, vicepresidente per la Francia, ha detto di aspettarsi che il mercato francese delle automobili resti forte nel primo semestre del 2010. Le vendite di auto in Francia a dicembre hanno registrato un incremento del 48,6% su base annua.