BORSE EUROPA-Indici in rialzo, trascinati da bancari,petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.991,45 +0,85 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.053,55 +0,74 831,97

DJ Stoxx banche 224,01 +1,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas 334,76 +1,27 264,50

DJ Stoxx tech 186,59 +1,23 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Nella prima seduta del nuovo anno la Borse europee ampliano i guadagni realizzati nel 2009, trascinate dai bancari e dai titoli legati alle materie prime.

I produttori di petrolio traggono vantaggio dai prezzi crescenti del petrolio. Il futures sul greggio Usa è infatti salito sopra gli 80 dollari al barile a causa dell'intenso freddo che sta colpendo gli Stati Uniti e della sospensione delle forniture di petrolio alla Bielorussia da parte della Russia.

Tonici anche i farmaceutici sulla notizia che Novartis NOVN.VX progetta di diventare azionista di maggioranza di Alcon ACL.N.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,74%, dopo aver registrato lo scorso anno un guadagno del 25,7%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,66%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,98% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,97%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il colosso farmaceutico svizzero NOVARTIS NOVN.VX cede lo 0,6% dopo aver reso noto che rileverà la quota di maggioranza di Alcon ACL.N per 28,1 miliardi di dollari. Il gruppo aumenterà la propria partecipazione fino al 77%, comprando azioni dalla Nestle NESN.VX, che guadagna lo 0,9%.

* La notizia ha anche reso più insistenti le voci che Nestlè potrebbe entrare in lotta per Cadbury CBRY.L e lanciare un'offerta in opposizione a quella presentata da Kraft KFT.N. Cadbury guadagna lo 0,44%.

* Renault (RENA.PA: Quotazione) guadagna il 3,25% dopo che Bernard Cambier, vicepresidente per la Francia, ha detto alla radio Bfm di aspettarsi che il mercato francese delle automobili resti forte nel primo semestre del 2010.

* Il settore bancario guadagna l'1,3%. Si mette in luce Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che avanza del 4,8% dopo che Exane Bnp ha alzato il rating a outperform da neutral.

* I minerari sono il settore migliore , con un rialzo di oltre il 2%.