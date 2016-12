BORSE EUROPA - Avvio positivo, bene banche e materie prime

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.980,45 +0,78 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,13 +0,44 831,97

DJ Stoxx banche 225,53 +0,54 149,51

DJ Stoxx oil&gas 331,36 +0,75 264,50

DJ Stoxx tech 184,60 +0,74 152,86 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 dicembre (Reuters) - Borse europee impostate al rialzo, al ritorno dalla pausa natalizia, in scia ai guadagni registrati nella notte dagli indici asiatici. La seduta si preannuncia comunque contraddistinta da volumi sottili, per via - anche - della chiusura per festività del mercato azionario londinese.

Alle 9.30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 che raccoglie i principali titoli azionari europei è in rialzo dello 0,46% a 1.043,27 punti. Tra Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,75% e Parigi .FCHI lo 0,68%.

Bene i titoli del comparto risorse di base, sostenuti dalla forza del mercato delle commodity. Il petrolio è tornato sui massimi da quattro settimane, sopra quota 78 dollari, mentre il rame tocca i massimi da 16 mesi alle contrattazioni di Shangai.

Acquisti anche sui titoli bancari. "Non c'è una vera e propria notizia a guidare il mercato, sebbene i dati giapponesi di questa mattina siano alquanto positivi", ha commentato il responsabile del quantitative sales trading di Global Equity David Thebault, da Parigi.

"Stiamo vedendo un buon rally natalizio e, nonostante i bassi volumi, questo trend potrebbe continuare almeno fino alla metà di gennaio".

L'indice FTSEurofirst 300, giovedì scorso sui massimi da quasi 15 mesi, si avvia a chiudere il 2009 con un rialzo complessivo del 25%, il miglior andamento annuale dal 1999.

Tra i titoli in evidenza oggi:

*Tra i titoli petroliferi e del settore risorse di base si registra il rialzo di Total (TOTF.PA: Quotazione), +0,80% a 45,36 euro, e di ArcelorMittal (ISPA.AS: Quotazione), +1,50% a 31,73 euro.

*Nel comparto bancario attenzione a Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), +0,54% a 48,77 euro, e Credit Suisse CSGN.VX, +0,68% a 51,90 franchi svizzeri.