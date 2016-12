BORSE EUROPA - Indici positivi con banche e semiconduttori

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.964,87 +0,62 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.039,17 +0,40 831,97

DJ Stoxx banche 221,57 +0,80 149,51

DJ Stoxx oil&gas 329,30 +0,66 264,50

DJ Stoxx tech 184,21 +0,57 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Borse europee in rialzo a inizio seduta nell'ultimo giorno pieno di contrattazioni prima della pausa natalizia, spinte in particolare dai titoli bancari.

Intorno alle 10 il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,45% dopo aver chiuso ieri sui massimi da 14 mesi. Anche l'indice di Wall Street S&P 500 .SPX ha raggiunto ieri il massimo di chiusura da 14 mesi.

Sulle singole piazze Londra .FTSE sale dello 0,55%, Francoforte .GDAXI dello 0,52% e Parigi .FCHI dello 0,59%.

"Sono in corso alcuni aggiustamenti dei portafogli", commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management. "Alcuni fund manager stanno assicurando le loro buone posizioni sull'equity per la fine dell'anno. E' ancora un momento positivo e potrebbe proseguire fino al nuovo anno, ma più si sale, maggiore sarà la correzione. I mercati non salgono in modo lineare".

Tra i titoli in evidenza:

* Tra bancari ben comprati, spiccano Barclays (BARC.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) che segnano progressi intorno o superiori all'1%.

* In luce i produttori di semiconduttori dopo che il gruppo Usa Micron MU.N ha annunciato il suo primo trimestre in utile in quasi tre anni grazie a una domanda e a prezzi più alti del previsto. Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) sale del 2%, STMicroelectronics (STM.PA: Quotazione) (STM.MI: Quotazione) dell'1,5% circa e l'indice di settore guadagna lo 0,7%. Tra i tech Aixtron (AIXGn.DE: Quotazione) sfiora il +3% e Logitech LOGN.VX il 2%.