SI PREGA IGNORARE

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.903,82 +0,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.021,15 +0,30 831,97

DJ Stoxx banche 216,87 -0,66 149,51

DJ Stoxx oil&gas 320,63 +0,67 264,50

DJ Stoxx tech 180,50 +0,89 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - Le Borse europee si muovono al rialzo trainate dagli energetici che, spinti dai prezzi del greggio sostenuti, riescono a controbilanciare i bancari deboli.

Intorno alle 10,15 il benchmark Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,19%. Ieri aveva ceduto l'1,3% dopo cinque sedute positive consecutive. Sulle singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,43%, Francoforte .GDAXI dello 0,29% e Parigi .FCHI dello 0,37%.

Sono soprattutto gli energetici a guadagnare terreno, dopo che il greggio Usa CLc1 ha registrato un rialzo dell0 0,7%. "Gran parte delle persone si stanno facendo prudenti. Tutti stanno chiudendo i libri. Dicono 'Ok, abbiamo avuto un grande anno, perchè dobbiamo rischiare di più?", spiega Koen De Leus, economista di KBC Securities. "Siamo alla fine dell'anno e i volumi non andranno molto in alto", ha aggiunto.

Gli investitori attendono i dati del sondaggio tedesco Ifo di dicembre.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Positivi gli energetici, con Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), Repsol (REP.MC: Quotazione) .

* Si muovono in territorio negativo i bancari, con Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) and Natixis (CNAT.PA: Quotazione) down 0.3 to 2.9 percent.

* In spolvero i tecnologici

* Research in Motion RIM.TO (RIM.F: Quotazione) sale di oltre il 10% sulla piazza di Francoforte dopo aver reso noti i risultati trimestrali positivi.

* Il produttore di chip Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) guadagna oltre il 3% dopo che Jp Morgan ha alzato il suo target price a 5,5 euro da 4,25.

* Adidas ADSG.DE guadagna l'1,5% sulla scia dei buoni risultati presentati da Nike (NKE.N: Quotazione), che prevede un ritorno alla crescita delle vendite nel trimestre in corso.

* Il provider internet francese Iliad (ILD.PA: Quotazione) in rally dopo aver ottenuto una quarta licenza per la telefonia mobile dall'organo di vigilanza sul settore.

* Ryanair (RYA.I: Quotazione) in rialzo dopo aver messo fine alle trattative con Boeing BA.n per la fornitura di 200 aerei, annunciando di aver intenzione di ridurre le spese in conto capitale tra il 2011 e il 2012.