BORSE EUROPA - Indici in ribasso, trascinati dai bancari

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.914,80 -0,42 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.029,25 -0,19 831,97

DJ Stoxx banche 222,99 -0,62 149,51

DJ Stoxx oil&gas 321,93 -0,15 264,50

DJ Stoxx tech 180,59 -0,19 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 dicembre (Reuters) - Le Borse europee sono in ribasso, dopo aver chiuso ieri al massimo dell'ultimo mese. Pesano sui listini i titoli bancari, in calo dopo le dichiarazioni di ieri della Fed, che ha ribadito che le iniezioni straordinarie di liquidità termineranno il prossimo anno come previsto.

Si difendono, riuscendo a rimanere in territorio positivo, gli assicurativi e i titoli del settore media.

Ieri la Banca centrale americana ha lasciato trasparire maggiore ottimismo sulla ripresa economica, ma ha ribadito che manterrà i tassi di interesse bassi per un periodo di tempo prolungato. Sottolineando il miglioramento della situazione delle banche, la Fed ha detto che metterà fine alle inieizioni straordinarie di liquidità il primo febbraio, come previsto, mostrando fiducia nella capacità di reggersi del mercato del credito.

Il dollaro ha toccato il massimo degli ultimi tre mesi contro l'euro e rimane forte. La valuta europea perde circa l'1%.

Intorno alle 10,15 il benchmark Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,19%. Sulle singole piazze Londra .FTSE scende dello 0,43%, Francoforte .GDAXI dello 0,29% e Parigi .FCHI dello 0,37%.

Gli investitori attendono i dati di questo pomeriggio sulle richieste dei sussidi di disoccupazione e sul leading indicator di novembre.

Tra i titoli in evidenza oggi:

*In ribasso il settore bancario. Tra i titoli peggiori ci sono Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) e Allied Irish (ALBK.I: Quotazione), che perdono dall'1,1% al 3,3%.

* In calo tutte le banche greche, con l'indice che cede il 2,5% dopo il downgrade di S&P del debito a lungo termine del paese.

* Airbus EAD.PA guadagna il 2,3% a Parigi e oltre il 2,8% a Francoforte EAD.DE, dopo essere stata promossa da Bernstein a "outperform" da "market perform".

* PNE Wind PNEGnk.DE sale di oltre il 10% dopo aver annunciato ieri sera la vendita della propria quota nei progetti di parchi eolici offshore Borkum Riffgrund I and II all'utility danese DONG Energy.

* Aegon (AEGN.AS: Quotazione) sale dello 0,6% dopo che Ubs l'ha tolta dalla least preferred list delle società assicuratrici europee.