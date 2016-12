Borse europee viste aprire al ribasso su dichiarazioni Fed

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l'indice FTSE 100 .FTSE apra in calo di 18 punti, che il DAX .GDAXI scenda in avvio di 21 punti e che il CAC-40 .FCHI parta con un ribasso di circa 15 punti.

Il dollaro ha toccato il massimo degli ultimi tre mesi contro l'euro dopo che la Fed ha lasciato il tasso di riferimento vicino allo zero, come atteso, e ha ribadito che resterà basso per un certo periodo di tempo. La Banca centrale americana ha anche fatto sapere che metterà fine alle iniezioni di liquidità straordinarie il 1 febbraio, come previsto.