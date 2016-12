BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo in avvio, bene banche

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.898,40 +0,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.021,64 +0,31 831,97

DJ Stoxx banche 220,72 +0,76 149,51

DJ Stoxx oil&gas 320,31 +0,34 264,50

DJ Stoxx tech 178,59 +0,17 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in moderato rialzo in avvio di seduta in un clima di cautela in attesa della decisione sui tassi di interesse della Fed.

Intorno alle 9,45 il benchmark Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,3%. Sulle singole piazze Londra .FTSE sale dello 0,38%, Francoforte .GDAXI dello 0,46% e Parigi .FCHI dello 0,49%.

Ben intonato il settore bancario, con guadagni tra 1,3 e 2,8% per le big BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione).

Nel pomeriggio l'attenzione degli investitori si rivolgerà agli Stati Uniti, dove prima dell'apertura del mercato sono attesi i dati sull'inflazione e sugli avvii di nuovi cantieri. A borse europee già chiuse sarà poi resa nota la decisione della Federal Reserve, che dovrebbe confermare la politica monetaria ultraespansiva, con l'entusiasmo per il recente miglioramento dell'economia frenato dagli alti livelli di disoccupazione.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) guadagna quasi un punto percentuale dopo che i consulenti del governo Usa hanno appoggiato un utilizzo più ampio del farmaco Crestor contro il colesterolo.

* Il gruppo francese di forniture aerospaziali ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Quotazione) balza del 6,5% sulla scia di risultati del primo trimestre apprezzati dal mercato.

* La biotech svizzera ADDEX (ADXN.S: Quotazione) invece crolla del 70%, affossata dalla notizia che il gruppo ha fermato lo sviluppo di un farmaco chiave, sottolineando la natura rischiosa e volatile del business.

* RENTOKIL INITIAL (RTO.L: Quotazione) guadagna quasi il 2% dopo che Deutsche Bank ne ha alzato il target price e le stime.