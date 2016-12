BORSE EUROPA-Indecise in avvio,attesa per dati Usa,deboli banche

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.882,24 -0,1 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.018,81 +0,05 831,97

DJ Stoxx banche 219,38 -0,7 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,93 +0,26 264,50

DJ Stoxx tech 178,08 -0,34 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 dicembre (Reuters) - Partenza indecisa sulle principali piazze del Vecchio Continente: prevale la cautela in attesa degli aggiornamenti macro attesi oggi dagli Stati Uniti che dovrebbero fornire il polso della prima economia del mondo alla vigilia della riunione della Federal Reserve sui tassi.

Intorno alle 10 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 viaggia poco mosso. Tra le singole piazze, Londra .FTSE cede lo 0,2%, Francoforte .GDAXI sale dello 0,13% e Parigi .FCHI è in frazionale rialzo.

In agenda oggi, sull'altra sponda dell'Atlantico, ci sono i prezzi alla produzione e la produzione industriale di novembre.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Al palo i bancari, in particolare gli istituti greci (-2,3%): secondo gli analisti, il mercato teme che le misure annunciate ieri dal governo non basteranno a risanare le finanze pubbliche.

* Allunga il produttore di mezzi pesanti MAN (MANG.DE: Quotazione) (+3,8%) dopo che un giornale tedesco ha riacceso l'ipotesi di un'offerta da parte della concorrente VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione). Entrambe le società non hanno voluto commentare l'articolo in questione.

* Moderatamente comprato il comparto auto (+0,5%) nel giorno in cui Acea ha diffuso i dati relativi alle immatricolazioni di novembre (+26,6%), che continuano ad essere sostenute dagli incentivi alla rottamazione. In evidenza il produttore di componentistica VALEO (VLOF.PA: Quotazione) (+2,5%), che aggiorna i massimi dell'anno dopo aver rivisto al rialzo gli obiettivi di vendita per il quarto trimestre.

* Nuovo record 2009 anche per le quotazioni di ARCELOR MITTAL (ISPA.AS: Quotazione) dopo che UBS ha promosso il titolo a "buy" includendolo nella propria lista di titoli preferiti.

* Fra i titoli minori, la biotech svizzera ADDEX PHARMA (ADXN.S: Quotazione) è stata sospesa dalle negoziazioni su richiesta della società dopo aver interrotto la sperimentazione clinica di un'importante molecola a causa del sorgere di complicazioni al fegato.