BORSE EUROPA - Indici confermano rialzi dopo apertura Wall St.

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.876,52 +0,61 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.015,65 +0,60 831,97

DJ Stoxx banche 219,80 +1,03 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,76 +1,10 264,50

DJ Stoxx tech 178,73 +0,86 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Le borse europee proseguono sull'intonazione positiva della mattinata, dettata dalle buone notizie in arrivo dagli Emirati Arabi e dopo la buona apertura a Wall Street.

Alla conferma del prestito da 10 miliardi di dollari che Abu Dhabi concede a Dubai, si aggiunge l'accordo fra Citigroup e il governo Usa per la restituzione dei 20 miliardi di dollari concessi dall'amministrazione nel quadro del piano Tarp. Citi è l'ultima delle banche beneficiarie a restituire i fondi.

Tra i titoli più in vista nel Vecchio Continente ci sono i bancari e gli energetici, debole solo l'immobiliare.

Intorno alle 16,10 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,60%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE guadagna lo 0,93%, Francoforte .GDAXI lo 0,61% e Parigi .FCHI lo 0,44%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Sempre tonici i bancari, con Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) che guida la carica quasi al +5%. Sopra al punto percentuale Hsbc (HSBA.L: Quotazione), Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), Bbva (BBVA.MC: Quotazione), positive anche Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) e Barclays (BARC.L: Quotazione). In ripresa anche le banche greche dopo le forti perdite della scorsa settimana, con Bank of Pireus (BOPr.AT: Quotazione) che corre a +3,2%.

* Tonico il listino dei titoli legati all'energia spinto da TECHNIP (TECF.PA: Quotazione) e BRITISH GAS BG.L.

* Si confermano solidi i titoli dell'industria estrattiva, in particolare Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L in rialzo oltre il 2%.

* Cadbury CBRY.L stabile a +0,7% dopo la decisione unanime del cda di respingere la proposta di Kraft KFT.N.

* Continua a correre il London Stock Exchange (LSE.L: Quotazione), a +11% dopo le buone notizie da Dubai. Il 22% del Lse - azionista di Borsa Milano - è posseduto da Borsa Dubai e prima dell'intervento di Abu Dhabi si è temuto che la quota dovesse essere ceduta per recuperare liquidità da parte dell'emirato.