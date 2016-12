BORSE EUROPA - In rialzo trascinate da bancari e notizie Dubai

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.891,72 +1,02 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.017,66 +0,74 831,97

DJ Stoxx banche 221,50 +1,71 149,51

DJ Stoxx oil&gas 317,28 +0,78 264,50

DJ Stoxx tech 179,38 +1,21 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Apertura di settimana positiva per le Borse europee, che ampliano i guadagni delle ultime due sedute trascinate dai bancari e dalle notizie giunte dagli Emirati.

Questa notte Abu Dhabi ha soccorso il vicino Dubai con un finanziamento a sorpresa da 10 miliardi di dollari, in gran parte destinati a ripagare i debiti di Dubai World, allontanando i timori di un possibile default dell'emirato. Dubai ha però fatto sapere che i creditori devono ancora approvare la moratoria sul gigantesco debito.

La notizia ha dato slancio soprattutto ai titoli bancari, che guidano l'avanzata delle Piazze del Vecchio Continente, con l'indice di settore in rialzo dell'1,8%.

Intorno alle 10,30 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,74%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE guadagna l'1,06%, Francoforte .GDAXI l'1,08% e Parigi .FCHI lo 0,79%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* In rally i bancari. HSBC (HSBA.L: Quotazione), Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) e Barclays (BARC.L: Quotazione) salgono tutti tra l'1,6 e il 4,6%. In ripresa anche le banche greche dopo le forti perdite della scorsa settimana.

* Positivi anche i titoli dell'industria estrattiva. Si mettono in mostra soprattutto Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) and Xstrata XTA.L, che guadagnano tra l'1,6 e il 2,1%.

* Cadbury CBRY.L guadagna circa lo 0,7% dopo che il cda ha respinto all'unanimità la proposta di acquisto presentata dal colosso americano Kraft KFT.N, giudicando l'offerta completamente inadeguata. La risposta all'offerta ostile è arrivata in occasione della pubblicazione dei risultati.

* Whitebread (WTB.L: Quotazione), il maggiore operatore britannico nel ramo alberghiero e delle caffetterie, sale del 3% dopo aver detto di aspettarsi che i risultati per l'esercizio 2009/2010 superino le previsioni.

* Mouchel MCHL.L avanza di oltre il 25% dopo aver annunciato di aver rifiutato due offerte da VT Group VTG.L perchè sottostimavano il gruppo, precisando che VT è ancora interessata a un accordo.

* La tedesca Medigene MDGGn.DE cede oltre l'8% dopo che la società specializzata in biotecnologie ha annunciato che rimanderà la sperimentazione di uno dei suoi farmaci di punta.

* Il settore auto guadagna l'1,52%, trascinato da Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione), Fiat FIA.MI e Daimler (DAIGn.DE: Quotazione), che ha registrato una forte crescita delle vendite in Asia e mette a segno un rialzo del 2,1%.