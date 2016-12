BORSE EUROPA - Indici frenano dopo dati Usa, per poi risalire

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2704,54 +0,61 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 948,99 +0,72 831,97

DJ Stoxx banche 222,39 +1,71 149,51

DJ Stoxx oil&gas 293,81 +0,1 264,50

DJ Stoxx tech 177,45 +0,65 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 13 agosto (Reuters) - Le borse europee riducono temporaneamente i guadagni, dopo aver toccato in mattinata i massimi da 9 mesi, a seguito dei dati deludenti dei disoccupati della settimana e delle vendite al dettaglio Usa in luglio. Poi i listini ricominciano a salire sostenuti anche da Wall Street, che ha aperto in povitivo.

Nel pomeriggio il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato che le vendite al dettaglio totali nel mese di luglio sono scese dello 0,1% dal +0,8% rivisto a giugno. Le vendite in giugno erano state inizialmente indicate in progresso dello 0,6%.

I nuovi sussidi di disoccupazione richiesti negli Stati Uniti nella settimana sono risultati in progresso di 558.000 unità, in crescita rispetto alle 554.000 unità della scorsa settimana. Gli analisti si aspettavano 545.000 nuove pratiche, da una precedente lettura per 550.000 unità.

Non si è ancora spento l'entusiasmo per le dichiarazioni della Federal Reserve, che ieri ha parlato di stabilizzazione economica già in corso.

Aiutano i listini anche le stime sul Pil di Francia, Germania e zona euro annunciati questa mattina si sono rivelati al di sopra delle attese.

Alle 15,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,72%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE sale dello 0,82%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna lo 0,93% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* I minerari sono i migliori del paniere, con BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L in progresso tra il 2,9% e il 5,89%.

* Bene le banche , con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione) in progresso tra il 2,07% e il 3,57%.

* UBS UBSN.VX sale del 5,6% dopo l'annuncio dell'accordo trovato con il governo Usa sulla lista dei correntisti da consegnare al fisco. Dei 52.000 clienti la banca dovrebbe comunicare alle autorità Usa tra i 3 e 10.000 nomi.

* Bene anche il settore auto , in progresso del 2,21%, sostenute da PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), FIAT FIA.MI, RHEINMENTAL (RHMG.DE: Quotazione) in progresso tra il 2,8 e il 4,73%.

* La società specializzata in energia pulita ITM POWER (ITM.L: Quotazione) balza del 26,32% a 34,41 pence, proseguendo il rally che dal mese di luglio ha portato la società a triplicare il proprio valore in borsa. La causa sarebbe il cambio di strategia messo in atto dal nuovo Ceo Graham Cooley.

* UNITE GROUP (UTG.L: Quotazione) avanza del 3,4% grazie al broker Noble che alza il suo giudizio a "positive" da "negative"dopo l'annuncio di una jv con la Oasis Capital Bank del Barhain per sviluppare case per studenti a Londra.

* Sul fronte dei ribassi NESTLE NESN.VX in calo dell'1,75% dopo aver annunciato di non avere progetti in vista collegati ad una acquisizione sulla base del ricavato dalla vendita di una tranche di ALCON ACL.N.

* La società che gestisce pub JD WETHERSPOON (JDW.L: Quotazione) cede il 4,43% dopo Altium Securities ha tagliato il rating da "hold" a "buy" ma ha mantenuto invariato il target price a 500 pence.