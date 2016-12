BORSE EUROPA - Indici in calo su timori trimestrali in arrivo

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.268,19 -0,58 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 809,04 -0,64 831,97

DJ Stoxx banche 170,21 -1,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas 266,06 -0,49 264,50

DJ Stoxx tech 164,58 -0,15 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 13 luglio (Reuters) - La settimana di scambi si apre in deciso rosso per le borse europee che testano i minimi di 11 settimane sulle preoccupazioni per i risultati trimestrali in arrivo.

Tra i comparti più pesanti spiccano banche e minerari , a -1,9%.

"Non credo che vedremo una ripresa economica quest'anno - commenta uno strategist di Fortis a Bruxelles - Le stime sugli utili sono ancora troppo alte e c'è spazio per delusioni".

Alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,6% a 809,48 punti dopo aver toccato un minimo di seduta a 805,93 punti, ai minimi di 11 settimane. Sui singoli listini l'inglese Ftse 100 .FTSE perde lo 0,3%, il francese Cac-40 .FCHI lo 0,5% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,51%.

Tra i titoli in evidenza:

* Risultati decisamente sopra le attese per PHILIPS (PHG.AS: Quotazione), premiato in apertura con un +2%. Nel secondo trimestre il gruppo di elettronica ha realizzato un utile netto di 45 milioni di euro su attese per una perdita di 132 milioni.

* UBS UBSN.VX ha chiesto ieri di rimandare al 3 agosto l'apertura del processo negli Usa che la vede sul banco degli imputati per il rifiuto di rivelare l'identità di migliaia di presunti evasori fiscali americani. Il titolo della banca svizzera sale dello 0,3%.

* PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) balza del 4,6% sull'intenzione del Qatar di offrire 7 miliardi di euro per il 25% circa della holding. In precedenza si parlava di 5 miliardi. * La produttrice di gas inglese VENTURE PRODUCTION VPC.L guadagna il 5,22% dopo il rifiuto dell'Opa ostile da 2 miliardi di dollari avanzata dall'utility CENTRICA (CNA.L: Quotazione), a sua volta in rialzo dello 0,7%.

* L'assicuratore britannico FRIENDS PROVIDENT FP.L ha rifiutato l'offerta di fusione di RESOLUTION RSL.L e sale del 4,3%.

* Il primo produttore di acciaio tedesco THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) perde il 2,4% sull'indiscrezione stampa di una possibile perdita trimestrale da oltre 1,5 miliardi di euro.