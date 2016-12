BORSE EUROPA - In rialzo tranne Parigi, forti titoli lusso

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.872,40 -0,16 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,07 +0,16 831,97

DJ Stoxx banche 234,43 +0,11 149,51

DJ Stoxx oil&gas 319,28 -0,14 264,50

DJ Stoxx tech 183,22 +0,31 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in nero e si dirigono verso quello che potrebbe risultare il miglior rialzo settimanale del mese, pur riducendo la crescita vista in mattinata, con i titoli relativi al comparto lusso in rialzo dopo che i vertici di Richemont CFR.VX hanno detto che nel periodo natalizio le vendite dovrebbero andar meglio dell'anno scorso.

Resta però in calo la piazza parigina, dopo che il Pil francese ha registrato nel terzo trimestre un rialzo inferiore alle attese. Il +0,3% registrato è in linea con la crescita di aprile-giugno ma sotto le previsioni dello 0,6%.

Intorno alle 15,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,16% mentre sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,1%, il Cac-40 francese .FCHI cede lo 0,39% e il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* RICHEMONT CFR.VX ha anche registrato risultati superiori alle attese e, dopo l'annuncio dell'amministratore delegato sulle vendite in dicembre, sale del 5,88%.

* Sempre nel comparto lusso, BULGARI BULG.MI sale del 4,59% dopo aver annunciato un utile netto per il terzo trimestre.

* Fra i bancari, in primo piano la belga KBC GROEP (KBC.BR: Quotazione), a +3,75% sulla trimestrale particolarmente buona grazie ai forti risultati del ramo merchant bank. In vista anche HSBC (HSBA.L: Quotazione) con un rialzo dell'1,75%, sulla speranza di un dividendo superiore alle attese. Tengono BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a +0,16%, BILBAO (BBVA.MC: Quotazione) a +0,55%, e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) a +0,8%. In calo invece BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) a -1,37%. Annulla il rialzo della mattinata virando in negtivo LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) a -0,5%.

* VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) sale dello 0,8% dopo aver annunciato risultati trimestrali superiori alle attese, grazie soprattutto alla divisione di telecomunicazioni Sfr.

* Crollo di oltre il 6% per NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) dopo risultati trimestrali inferiori alle previsioni.

* In calo IBERIA IBLA.MC e BRITISH AIRWAYS BAY.L, rispettivamente a -4,1% e -0,65% dopo che in mattinata l'accordo per la fusione spingeva i titoli al rialzo. Iberia a metà seduta ha annunciato che non prevede il pagamento di dividendi.