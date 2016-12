BORSE EUROPA - Indici verso l'alto dopo Fed e Pil tedesco

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.349,74 +0,65 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 948,34 +0,65 831,97

DJ Stoxx banche 221,59 +1,39 149,51

DJ Stoxx oil&gas 294,77 +0,43 264,50

DJ Stoxx tech 178,11 +1,02 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 13 agosto (Reuters) - Effetto Fed anche sull'Europa, dove tutte le principali piazze hanno aperto in rialzo di circa mezzo punto. Come Wall Street e le borse asiatiche, anche l'Europa reagisce bene al rapporto della Fed che vede segnali di stabilizzazione nell'economia Usa.

A dare euforia ai mercati sono poi arrivati in mattinata i dati del Pil tedesco e francese, entrambi positivi a sorpresa dello 0,3%. Alle 11 è atteso anche il Pil dell'area euro che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla situazione economica del continente.

In un quadro generalmente positivo spicca in modo evidente il settore minerario, oltre il 3%, con la solita Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) a dare spinta, questa volta positva, al settore con una crescita oltre il 4% per un Ipo del business del carbone negli Usa.

Unico settore in controtendenza decisa, oltre -1%, è quello dell'alimentare che è segnato dal negativo di Anheuser-Busch Inbev (ABI.BR: Quotazione), la più grande fabbrica di birra europea, che ha annunciato difficoltà per il secondo semestre.

Bene anche il settore bancario con Ubs UBSN.VX che cresce di oltre il 4% dopo la conferma dell'accordo sull'evasione col dipartimento di Stato Usa.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,65%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE sale dello 0,78%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna lo 0,73% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,64%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX sale del 4% dopo l'annuncio dell'accordo trovato con il governo Usa sulla lista dei clienti da consegnare al fisco. Dei 52.000 clienti la banca dovrebbe comunicare alle autorità Usa tra i 3 e 10.000 nomi.

* THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) perde quasi il 6% dopo aver annunciato di aspettarsi di non riuscire a raggiungere gli utili target per il 2010.

* ING ING.AS sale del 5,5% rimbalzando dalla perdite di ieri e spinta da alcuni innalzamenti di target price da parte degli analisti.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) cresce del 4,5%. L'assicurazione inglese ha aumentato i dividendi intermedi dopo aver registrato una perdita minore della aspettative.