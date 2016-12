Borse europee attese in crescita dopo analisi positiva Fed

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in crescita , estendendo i guadagni di ieri dopo che la Fed ha detto di vedere segnali di un'economia Usa più stabile.

I bookmaker finanziari a Londra prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in crescita tra i 12 e i 18 punti, il DAX .GDAXI in salita tra 18 e 21 e che il CAC-40 .FCHI parta tra un punto in meno e 15 punti positivi.