BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano banche, bene minerari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.408,28 -0,83 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.199,07 -0,81 1.314,42 DJ Stoxx banche 302,36 -2,58 337,67 DJ Stoxx oil&gas 368,03 -0,31 435,73 DJ stoxx tech 245,82 -0,58 249,25 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 13 agosto (Reuters) - Le borse europee partono in calo proseguendo le perdite della vigilia sui ribassi dei bancari penalizzati dalle notizie non confortanti sul fronte delle perdite nel credito provenienti da Wall Street.

Il colosso Usa JPMorgan Chase ha riportato perdite per 1,5 miliardi di dollari nel trimestre su asset legati ai mutui, affossando ieri il titolo di oltre il 9% con conseguenze negative per tutto il settore.

Sui listini continentali stamane Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) cede intorno al 4%, Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) l'1,6%, e Credit Suisse CSGn.VX il 2,3%.

"Le paure sul credito stanno nuovamente crescendo dopo la notizia di Jp Morgan", dice Benoit De Broissia, analista a Richelieu Finance.

Sul comparto pesano anche la revisione al ribasso delle stime degli analisti su Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) che ieri ha ceduto il 6%.

Sul fronte dei rialzi spunti positivi tra i titoli minerari sulla scorta dei rialzi dei prezzi dei metalli. Nel settore Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) guadagna il 2,20%, Xstrata XTA.L il 2,63% e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) l'1,98%

Alle 10,00 l'indice paneuropeo FTSEurofirst .FTEU3 è in calo dello 0,81%.

Tra i singoli indici l'inglese FTSE 100 .FTSE perde lo 0,73%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,79% % e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,83% %.

Tra i titoli in evidenza:

* ING (ING: Quotazione) ING.AS cede l'1,37% dopo i risultati del secondo trimestre chiuso con un utile in calo del 25% ma migliore delle attese degli analisti. Sulla società pesano anche svalutazioni dopo le imposte per 44 milioni di euro e una svalutazione del capitale netto per 260 milioni.

* UBS UBSN.VX scende del 3,8% nei primi scambi delal giornata.

A muovere il titolo la notizia, riportato dal Financial Times, secondo cui alcuni dirigenti della banca svizzera erano a conoscenza del fatto che banchieri agivano in possibile violazione delle norme per il settore finanziario in vigore negli Stati Uniti, almeno un anno prima dall'inizio delle inchieste attualmente in corso. A provarlo una lettera spediata dal presidente della banca Peter Kurek nel maggio 2006. UBS si trova ora al centro di una indagine relativa ai servizi cross border forniti da Ubs a clienti americani dal 2000 al 2007.

* ZURICH FINANCIAL SERVICES ZURN.VX in calo dell'1,6% dopo avere annunciato nel primo semestre utili netti per 2,68 miliardi di dollari, in linea con le previsioni degli analisti, e di essere in grado di ottenere i propri obiettivi di efficienza.

* Il gruppo tedesco attivo nel turismo e nel retail ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) cede l'8,81% dopo i risultati in calo riportati nel terzo trimestre a giugno, e la revisione al ribasso delle stime per il 2008/2009.