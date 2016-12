BORSE EUROPA - Indici positivi con WStreet, banche e tecnologici

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.948,48 + 0,81 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 695,77 + 0,45 831,97

DJ Stoxx banche 105,18 + 1,82 149,51

DJ Stoxx oil&gas 248,57 + 0,25 264,50

DJ Stoxx tech 142,57 + 1,48 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 marzo (Reuters) - Rinvigorite dall'andamento di Wall Street, le borse europee girano in positivo ed accelerano via via, riprendendo il rally delle ultime sedute.

Attorno alle 16 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna quasi un punto percentuale e lo Stoxx 600 .STOXX sale lo 0,5%. Tra le singole borse Londra .FTSE, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI viaggiano tutte a +0,5%.

Oltreoceano il Nasdaq .IXIC sale dell'1%, il Dow Jones .DJI dell'1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* A trainare i listini sono soprattutto i bancari, che stamane segnavano il passo. DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) corre a +6%, UBS UBSN.VX a +3,4% e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a +1,5%.

* Nei tech, Stoxx di settore a +1,6%, brilla NOKIA NOK1V.HE. Il titolo sale del 5% sulle voci di un possibile rialzo della guidance, ma la società non commenta.

* Tonici i telefonici, Stoxx a +1,6%: guidano TELECOM ITALIA (TLIT.MI: Quotazione) e VODAFONE (VOD.L: Quotazione).

* Nei farmaceutici si distinguono NOVARTIS NOVNN.VX e BASILEA PHARMA (BSLN.S: Quotazione). Quest'ultima vola a +10% senza notizie particolari.

* Vento in poppa per CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) che ha annunciato misure per implementare il previsto taglio dei costi.

* Si appesantisce per contro SWATCH UHR.VX, il cui utile netto è sceso del 17% nel 2008.

* Accelera ROCHE ROG.VX, dopo che il Cda di Genetech ha raccomandato ai propri azionisti di accettare la maggiore offerta del produttore farmaceutico svizzero per l'acquisto delle azioni in circolazione a 95 dollari per azione.

* Le prospettive 2009, riflesso nefasto dei tagli sugli investimenti in pubblicità, fanno scivolare LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione), -12% in un comparto media piatto.