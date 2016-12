BORSE EUROPA - Indici ampliano discesa su deludente avvio WS

indici chiusura

alle 16,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.199,05 -3,04 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 786,11 -2,15 831,97

DJ Stoxx banche 128,76 -2,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas 276,05 -1,99 264,50

DJ Stoxx tech 153,97 -1,57 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Sulla scia del nuovo scivolone di quelli Usa si intensifica nel pomeriggio l'impostazione ribassista degli indici di borsa europei, che arrivano a lasciare sul terreno oltre due punti pieni.

Ad appesantire i listini in particolare i bancari, mentre al di là del settore finanziario tra i peggiori in assoluto spicca il titolo della britannica Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) in caduta di oltre 8%.

Decisamente negativa per i corsi delle borse anche la nuova correzione del greggio, che porta i contratti Usa al di sotto dei 35 dollari a riflesso di permanenti timori sulla domanda.

Intorno alle 16,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra di 2,04%, mentre tra i singoli listini l'Ftse 100 londinese .FTSE accusa un -2,02%, il Cac francese .FCHI scivola di 2,72% e il Dax tedesco .GDAXI di 3,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Permane la pressione sugli energetici, con BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione), BG Group BG.L e Tullow Oil (TLW.L: Quotazione) in caduta tra 2 e 4%

* Bancari in netta discesa, guidati tra gli altri dal -7,1% di Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), il -5,2% di Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), il -4,5% di Barclays (BARC.L: Quotazione) e il -4% circa di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione)

* Pioggia di vendite sulla belga Fortis FOR.BR, in caduta di oltre 18% dopo il no di ieri dei soci all'acquisto delle attività olandesi da parte dell'Aja e al progetto di sostegno pubblico da parte belga. Il premier Herman Van Rompuy ha spiegato oggi che le discussioni sul destino dell'istituto proseguono

* In caduta di quasi 15% anche Irish Life IMP.I, dopo la conferma di ieri sul sostegno fornito ad Anglo Irish Bank a settembre 2008

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) scivola di circa 4%, penalizzata dall'annuncio che il gruppo statale cinese dell'alluminio Chinalco intende investire 19,5 miliardi di dollari nel gruppo minerario * Scivola in negativo e arretra di 1,7% dopo una mattinata con il segno più anche Renault (RENA.PA: Quotazione), dopo aver ritirato i target per il 2009, abbassato il dividendo e ridotto drasticamente la produzione

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) prosegue pesante, in calo di circa 4% dopo l'annuncio di 150-200 milioni di euro in costi di ristrutturazione nel 2009

* In caduta di oltre 8% CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione), che vede un calo delle vendite e dei margini nel primo semestre