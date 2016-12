BORSE EUROPA - Indici piatti su debolezza bancari, pausa WS

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.430,96 -0,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 854,47 -0,01 831,97

DJ Stoxx banche 180,43 -1,75 149,51

DJ Stoxx oil&gas 291,51 +0,74 264,50

DJ Stoxx tech 165,23 -0,41 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 maggio (Reuters) - Viaggiano intorno alla linea di galleggiamanto gli indici delle borse europee, ricalcando l'inversione di rotta di quelli Usa dopo un avvio in denaro.

Se festeggiano i numeri migliori delle attese sui conti esteri Usa di marzo, i mercati azionari restano però penalizzati dalla correzione dei titoli finanziari, oggetto della massima parte dei realizzi delle ultimissime seduta dopo il rally delle settimane scorse.

Ancora più ampi di questa mattina, i ribassi vanno dal vistoso -7,1% di LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), -5,1% di BARCLYS (BARC.L: Quotazione), -4,8% di DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) e -4,6% di UBS USBN.VX per arrivare ai modesti -0,9% di HSBC (HSBA.L: Quotazione) e -0,7% di DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione).

Sempre a livello di singoli comparti bene invece i difensivi come i farmaceutici insieme ai settore telecomunicazioni ed energia, premiato quest'ultimo dalla fiammata dei contratti sul greggio Usa fino a oltre 60 dollari.

Intorno alle 15,45 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 risale di 0,2%, mentre tra i singoli mercati arretra di 0,25% il Ftse 100 britannico .FTSE e di 0,33% il Cac 40 .FCHI. Resiste a +0,27% il Dax di Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le tlc brilla DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione), con un recupero superiore a 3% legato a voci di mercato secondo cui ci sarebbe un acquirente per le attività mobili britanniche. Molto bene anche VODAFONE (VOD.L: Quotazione), a +2,6% grazie all'annuncio del nuovo progetto di sito web di vendita per l'intera clientela.

Decisamente positive anche la spagnola TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) a +2,5% e FRANCE TELECOM FTE.PA a +3,2%

* Farmaceutici sugli scudi con ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) a +2,6% dopo la buona performance di ieri e GLAXO (GSK.L: Quotazione) a +2,4% dopo l'annuncio dell'acquisizione del 16% della sudafricana Aspen * Risale dai minimi ma prosegue pesante EADS EAD.PA, in calo di oltre 2% dopo l'annuncio di un calo del 70% dell'utile operativo del primo trimestre, colpito da nuovi oneri per il ritardo dell'A400M. Il gruppo ha anche tagliato le previsioni per gli ordini di aerei civili in un contesto che vede le compagnie aeree in lotta contro la recessione

* Proseguono le vendite su IMPERIAL TOBACCO IMT.L, in calo di circa 4,5% nonostante la semestrale positiva a causa di indicazioni sulla possibile moderazione nel payout del dividendo a causa dei costi di ristrutturazione della recente acquisizione Altadis

* Denaro su DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione), che viaggia circa 4,5% oltre la chiusura precedente grazie a utili migliori della attese nel primo trimestre.