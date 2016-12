BORSE EUROPA - Indici in calo su timori crescita economia

indici chiusura

alle 9,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.900,96 - 1,65 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 684,77 - 1,14 831,97

DJ Stoxx banche 100,82 - 2,40 149,51

DJ Stoxx oil&gas 244,63 - 1,34 264,50

DJ Stoxx tech 138,58 - 1,37 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 marzo (Reuters) - Le borse europee aprono la seduta in calo sulla scia delle flessioni registrate nei mercati asiatici tra rinnovati timori sullo stato di salute dell'economia globale.

Il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellick, ha detto al quotidiano Daily Mail che l'economia globale va verso la sua peggiore recessione dagli anni Trenta con una produzione che in quest'anno scenderà probabilmente dell'1-2%.

Il ritracciamento dei listini dopo il recente rally è guidato dai bancari con Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) in calo del 3,4%, Ubs UBSN.VX del 2,8% e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) del 3,4%.

Attorno alle 9,35 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 scende dell'1,14%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E dell'1,65%.

Tra le singole borse Londra .FTSE cede lo 0,9%, Parigi .FCHI l'1,7% e Francoforte .GDAXI l'1,34%.

Tra i titoli in evidenza:

* SWATCH UHR.VX è in ribasso dell'1,3% dopo i risultati del 2008 archiviato con un calo del 17% dell'utile netto. Il più grande produttore al mondo di orologi si attende una ripresa della domanda nel secondo semestre dell'anno.

* ROCHE ROG.VX sale di circa un punto percentuale dopo che il Cda di Genetech ha raccomandato ai propri azionisti di accettare la maggiore offerta del produttore farmaceutico svizzero per l'acquisto delle azioni in circolazione a 95 dollari per azione.

* LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) scivola di oltre l'8% all'indomani dei risultati 2008 che hanno mostrato utili in crescita nelle principali divisioni ma le prospettive per il 2009 sono offuscate dall'andamento depresso del mercato pubblicitario.

* K+S SDFG.DE cede il 6,4% dopo i risultati del quarto trimestre che hanno mostrato un utile operativo sotto le attese degli analisti.