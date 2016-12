BORSE EUROPA - Indici in ribasso, deboli petroliferi, sale Ubs

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.422,83 -0,66 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.205,57 -0,61 1.314,42 DJ Stoxx banche 311,60 -0,72 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,84 -0,31 435,73 DJ stoxx tech 246,75 -0,11 249,25 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 12 agosto (Reuters) - Dopo due sedute di rialzi le borse europee sono in calo negli scambi della mattinata sui ribassi degli energetici penalizzati dalla discesa dei prezzi del greggio sotto i 114 dollari al barile.

Nel settore bancario riflettori accesi sulla svizzera Ubs UBSN.VX che, dopo un avvio in ribasso sulla scia della perdita triemstrale maggiore delle attese, inverte direzione e sale del 3,5% sull'annuncio dell'istituto elvetico di voler separare il gruppo in tre unità autonome.

"Complessivamente il sentiment sull'azionario non è brutto a causa del ritracciamento delle commodity, ma l'interesse per alcuni titoli energetici e dei metalli sta calando leggermente", ha detto Rik Zwaneveld, trader a Afs Brokers ad Amsterdam.

Tra i petroliferi cedono circa mezzo punto percentuale Total (TOTF.PA: Quotazione) e Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione)

I derivati sul greggio CLc1 perdono circa 1 dollaro con quello Usa a quota 113,75 dollari al barile per effetto del rally del dollaro che ha fatto dimenticare le preoccupazioni relative al calo dell'offerta per il conflitto tra Russia e Georgia.

Poco prima delle 10,00 l'indice paneuropeo FTSEurofirst .FTEU3 è in calo dello 0,66%.

Tra i singoli indici l'inglese FTSE 100 .FTSE perde lo 0,64%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,6% e il francese Cac 40 lo 0,77%.

Tra i titoli in evidenza:

* ADECCO ADEN.VX in rialzo dello 0,6% dopo un balzo del 2,6% sulla scia dei risultati del secondo trimestre che hanno mostrato un calo del 5% dell'utile netto a 212 milioni di euro, tuttavia migliore rispetto alle attese. L'AD della più grande agenzia al mondo per la ricerca di lavoro ha inoltre detto che i colloqui con Michael Page International sono ancora in fase iniziale e sono finalizzato ad un takeover amichevole.

* BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione) balza del 4,2% dopo che Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il produttore tedesco della crema Nivea a "buy" da "neutral" inserendo il titolo nella "buy list".

* CELESIO (CLSGn.DE: Quotazione) sale del 6% circa in un mercato fiducioso che il peggio sia passato per il principale distributore farmaceutico in Europa che ha lanciato un profit warning per il 2008 a causa della fase prolungata di forte concorrenza caratterizzata da una guerra dei prezzi nei suoi mercati principali.