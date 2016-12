BORSE EUROPA - Avvio in calo, pesano energia e bancari

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.513,93 -0,33 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 886,73 -0,12 831,97

DJ Stoxx banche 190,04 -0,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas 308,71 -0,61 264,50

DJ Stoxx tech 177,16 -0,28 152,86 --------------------------------------------------------------- FRANCOFORTE, 12 giugno (Reuters) - Le borse europee hanno visto un avvio in apertura, su prese di profitto dopo che l'indice ha raggiunto il massimo di chiusura dei cinque mesi ieri. Le banche registrano i maggiori rialzi e le buone notizie macro provenienti dalla Cina non sono bastate a stimolare il mercato.

Intorno alle 9,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,02%, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,01%, il Cac-40 .FCHI perde lo 0,04% e il Dax .GDAXI segna un calo dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* Barclays (BARC.L: Quotazione) perde l'1,72% dopo che BlackRock (BLK.N: Quotazione) ha annunciato che acquisterà il suo braccio investimenti di Bgi per 13,5 miliardi di dollari.

* In evidenza anche Hsbc KSBA.L e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) in calo rispettivamente dello 0,9% e dello 0,7%. Volatile in avvio Banco Santander (SAN.MC: Quotazione).

* Fra gli energetici, penalizzati dal calo del prezzo del greggio, Tullow Oil (TLW.L: Quotazione) (-2,4%), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) (-0,24%), Total (TOTF.PA: Quotazione) (-0,88%), Cairn Energy (CNE.L: Quotazione) (-0,80%).