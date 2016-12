BORSE EUROPA -Indici avanzano, bene energia e banche, attesa Fed

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.686,23 +1,33 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 941,12 +0,96 831,97

DJ Stoxx banche 218,37 +1,22 149,51

DJ Stoxx oil&gas 293,51 +1,3 264,50

DJ Stoxx tech 176,17 +1,06 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 12 agosto (Reuters) - Le borse europee scambiano in positivo nel pomeriggio, dopo un lungo passaggio in rosso, sostenute da Wall Street positiva in avvio.

Gli investitori restano cauti in attesa delle decisioni sui tassi di interesse che verranno rese note stasera al termine della due giorni di politica monetaria della Fed.

La banca centrale Usa è vista mantenere invariati i tassi di interesse e decidere di avviare l'ultima tranche del programma da 300 miliardi di acquisto di Treasuries, in agenda per settembre.

Gli analisti si aspettano che - dopo dati che hanno mostrato che le aziende Usa continuano a ridurre le scorte per via della scarsa fiducia nell'economia - la Fed provi a frenare le ipotesi di un rialzo dei tassi e cerchi piuttosto di alimentare le speranze che la ripresa sia a portata di mano.

Nel frattempo Bank of England ha detto che l'inflazione sarà ben al di sotto del target del 2% nel 2011 se i tassi di interesse cresceranno il prossimo anno, suggerendo che i mercati stiano scontando troppo presto il rialzo dei tassi.

Alle 16,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,98%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE avanza dell'1%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna l'1,32% e il francese Cac 40 .FCHI l'1,56%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'utility tedesca E.ON (EONGn.DE: Quotazione) ha riportato utili superiori alle attese nel semestre, sulla scia di risultati migliori delle attese delle concorrenti EDF (EDF.PA: Quotazione), e IBERDOLA (IBE.MC: Quotazione), in progresso rispettivamente dell 1,39% e dello 0,76%.

* UBS UBSN.VX (UBS.N: Quotazione) avanza dello 0,8% in Europa dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto con gli Stati Uniti nell'ambito di un contenzioso fiscale per rendere pubblici i nomi dei clienti che utilizzavano conti off-shore della banca per evadere il fisco Usa.

* Tra le concorrenti LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) guadagna il 5,7%, tra i titoli migliori a Londra e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) avanzano rispettivamente del 5,72% e del 2,66%.

* In progresso anche gli energetici , sostenuti da BG BG.L, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) in progresso tra l'1,7% e il 3%.

* Sugli scudi anche i minerari , con ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) che guadagnano rispettivamente lo 0,43% e lo 0,83%. Bene anche BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), in progrsso dell'1,73% dopo aver annunciato outlook cautamente ottimista per domada di commodities nel secondo semestre, nonostante risultati di periodo molto deludenti.

* Annulla le perdite RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che nel mattino aveva sofferto la decisione del governo cinese di convalidare gli arresti di quattro dipendenti della big mineraria per spionaggio. * Vola di oltre l'11% NOBEL BIOCARE NOBN.VX specializzato in impianti dentari, dopo risultati migliori delle attese nel secondo trimestre anche grazie ai tagli di spesa.