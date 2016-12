BORSE EUROPA - Indici estendono perdite con Wall Street, banche

indici chiusura

alle 16,10 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.423,44 -2,43 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 862,83 -2,35 1.506,61

DJ Stoxx banche 173,54 -4,14 424,26

DJ Stoxx oil&gas 279,33 -3,14 442,02

DJ Stoxx tech 155,89 -2,15 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite, con scambi sottili e Wall Street che viaggia in netto ribasso.

A fronte dei timori di recessione, gli acquisti su tlc e farmaceutici -visti come titoli difensivi- non riescono a compensare i realizzi sul settore bancario. Il clima è estremamente volatile.

"Ci sono due forze contrastanti", dice lo strategist Andreas Huerkamp di Commerzbank.

"Da una parte i timori di altre trimestrali deludenti: negli ultimi tre mesi circa il 25% delle società dello Stoxx 600 .STOXX hanno rivisto al ribasso le previsioni di utile (...) dall'altra, sul mercato ci sono molti titoli davvero a saldo rispetto ai fondamentali. Società con un rapporto price-to-book inferiore ad uno", spiega.

Alle 16,35 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede OLTRE 3%. Sulle singole piazze cali dell'2,3 per il Ftse inglese .FTSE, del 4% e oltre per il Dax .GDAXI e del 3,4 per il Cac-40 .FCHI. A Wall Street Nasdaq .IXIC e Dow Jones .DJI perdono intorno al 3% ciascuno.

Tra i titoli in evidenza:

* Scivolano gli energetici, con il futures sul Nymex CLc1 che perde il 3,5%. Ribassi del 2% per BG BG.L, BP (BP.L: Quotazione) e TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione).

* Tra i finanziari più pesanti ci sono NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione). * La trimestrale affossa HYPO REAL ESTATE HRXG.DE, SWISS LIFE SLHN.VX e INSURER SWISS LIFE SLHN.VX.

* Limano gli iniziali guadagni alcuni titoli legati alle materie prime come BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione).

* Bene telefonici come VODAFONE (VOD.L: Quotazione) e TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) o i difensivi farmaceutici ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) e MERCK (MRCG.DE: Quotazione).

* Gira in negativo EDF (EDF.PA: Quotazione), che pure ha confermato i target dell'anno e archiviato i 9 mesi con un fatturato cresciuto del 6,9%.