BORSE EUROPA - Indici migliorano lievemente con Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.895,07 +0,49 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.018,44 +0,45 831,97

DJ Stoxx banche 234,91 +0,42 149,51

DJ Stoxx oil&gas 321,61 +0,07 264,50

DJ Stoxx tech 183,42 +0,40 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 12 novembre (Reuters) - La leggera risalita degli indici Usa dopo una partenza sotto tono permette ai listini azionari europei di portarsi nel pomeriggio saldamente oltre la linea di galleggiamento.

Positiva per le borse la lettura migliore delle attese degli ultimi dati settimanali sui disoccupati Usa, che evidenziano la seconda settimana consecutiva di flessione nelle richieste di nuovi sussidi.

Meno bene ai corsi dell'azionario fa invece il ripiegamento dai massimi dell'oro, la correzione dei derivati sul greggio e il parallelo recupero del biglietto verde.

Intorno alle 16 italiane il FTSEurofirst 300 .FTEU3 mostra un progresso di 0,6%, mentre sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese sale di 0,64%, il Cac-40 francese .FCHI di 0,62% e il Dax tedesco .GDAXI di 1,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* Stelle incontrastate dei listini Iberia IBLA.MC e British Airways BAY.L, galvanizzate nel giorno dei Cda dalle indiscrezioni de 'El Pais' che parlano di fusione già approvata e di un nuovo gruppo con sede finanziaria a Londra presieduto dal numero uno di Iberia, Antonio Vazquez Romero.

* Sugli scudi British Telecom (BT.L: Quotazione), che ha diffuso questa mattina risultati in parte migliori delle attese, innalzando le prospettive per l'intero esercizio e per i dividendi. Con un balzo prossimo a 6%, il titolo favorisce la performance dell'intero settore il cui sottoindice avanza di circa 1,5%.

* Male l'assicuratore olandese Aegon (AEGN.AS: Quotazione), in calo di circa 4,5% dopo il trimestre inferiore alle attese e l'annuncio di imprevisti accantonamenti legati a prodotti per i fondi pensione britannici.

* Piuttosto bene ancora il settore auto, il cui sottoindice avanza di 0,8% sull'ottimismo generato dall'innalzamento delle previsioni 2009 di Psa Peugeuot Citroen (PEUP.PA: Quotazione). Del miglioramento delle prospettive di settore citato dalla casa francese, che sale di 2,3%, beneficia anche Renault (RENA.PA: Quotazione) a +3,2%.

* Edf (EDF.PA: Quotazione) paga con un -0,9% i risultati trimestrali, mentre nel settore recuperano Gdf Suez GSZ.PA a +0,5% e la tedesca Rwe (RWEG.DE: Quotazione) a +0,7%%: entrambe hanno registrato nel trimestre profitti per la prima volta nell'anno, inferiori però alle aspettative degli analisti