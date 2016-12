BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi con buon avvio Wall St

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.957,14 + 1,93 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 697,59 + 0,97 831,97

DJ Stoxx banche 105,32 + 3,49 149,51

DJ Stoxx oil&gas 249,53 - 0,36 264,50

DJ Stoxx tech 141,47 + 2,85 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 marzo (Reuters) - Confortato dal buon avvio di Wall Street, l'azionario europeo consolida i guadagni della mattina propiziati dalla positiva intonazione dei bancari.

"Dopo che il mercato è andato giù per tanti giorni, è normale che si veda un po' di rimbalzo. Non c'è nessuna particolare buona notizia oggi. Ciò che vediamo è un rimbalzo", spiega Philippe Gijsels, strategist di Fortis Bank.

L'attenzione è sulle regole contabili del 'mark-to-market' negli Usa che il presidente della Fed Ben Bernanke esporrà domani.

"Resta da vedere se queste regole saranno congelate ma è importante capire come abbiano colpito le istituzioni finanziarie", dice Gijsels.

L'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,97%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E dell'1,94%. Piatta Londra .FTSE, guadagnano intorno all'1,5% Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Bancari sugli scudi con rialzi importanti per tutti i principali titoli. Rialzi consistenti per BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), CREDIT SUISSE CSGN.VX e UBS UBSN.VX.

La britannica HSBC (HSBA.L: Quotazione), in rialzo a doppia cifra stamane, è ora negativa in una seduta molto volatile nell'ultimo giorno valido per aderire all'aumento di capitale da 18 miliardi di dollari.

* La previsione di un 2009 difficile non aiuta in borsa EADS EAD.PA che cede il 2,58%.

* Bene i titoli legati all'estrazione dei minerali come ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) E ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione). Quest'ultima in particolare ha aumentato il dividendo di oltre un quinto nonostante il calo dell'utile netto del 39%.