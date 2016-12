BORSE EUROPA - Indici in calo sulla scia di banche, Wall Street

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.671,78 -0,81 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 937,01 -0,79 831,97

DJ Stoxx banche 217,62 -1,52 149,51

DJ Stoxx oil&gas 291,13 -0,38 264,50

DJ Stoxx tech 175,50 -1,05 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 11 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo negli scambi del pomeriggio, appesantite da Wall Street in rosso in avvio, nonostante i dati relativi a produttività e costo del lavoro negli Usa siano risultati migliori delle attese nel secondo trimestre.

I listini europei si ritraggono ancora dai massimi da nove mesi toccati venerdì, appesantiti in particolare da Natixis (CNAT.PA: Quotazione) che guida i ribassi del settore bancario.

"Abbiamo bisogno di un calo per testare se il rally è davvero destinato a durare", commenta David Buik, senior partner di BCG Partners a Londra.

"Sembra che l'economia Usa sia destinata a riprendersi prima delle altre. Il dollaro è visto in rialzo mentre i prezzi di greggio e oro sono visti in calo, e così faranno i mercati. Io sono convinto (della crescita dell'azionario) entro la fine dell'anno, ma non credo che le cose andranno in maniera così lineare", aggiunge.

Alle 15,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,79%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE cala dello 0,81%, il tedesco Dax .GDAXI è in flessione dell'1,52% e il francese Cac 40 .FCHI scambia a -0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* In netto calo le banche , appesantite da NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) che cede oltre il 15% dopo che BCPE, nata dalla recente fusione di Caisse d'Epargne e Banque Populaire e principale azionista di Natixis, ha annunciato all'autorità garante del mercato (AMF) di non avere in progetto di ridurre la propria partecipazione nella banca, smentendo alcune voci di mercato.

* Tra le concorrenti, la danese DANSKE BANK (DANSKE.CO: Quotazione) cede il 2,54% dopo aver annunciato risultati trimestrali deludenti. In forte calo LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) che cede oltre il 6%.

* Peggiore del listino è il settore immobiliare , appesantito dalla tedesca GAFAH GFJG.DE in calo di oltre il 10% dopo che una fonte vicino alla situazione ha rivelato a Reuters che Goldman Sachs vuole vendere 10 milioni di azioni ad un investitore sconosciuto. La banca non ha voluto rilasciare alcun commento.

* In lieve calo gli energetici , con il greggio CLc1 che scambia oltre i 71 dollari a New York. BG BG.L, REPSOL (REP.MC: Quotazione) e BP (BP.L: Quotazione) cedono tra lo 0,6 e l'1,44%.

* ADECCO ADEN.VX cede il 4,45% dopo aver annunciato una perdita nel secondo trimestre e l'intenzione di acquistare la concorrente inglese Spring Group, fondata da Peter Searle, ex dipendente Adecco.

* Sul fronte dei rialzi l'assicurativo FRIENDS PROVIDENT FP.L, che guadagna lo 0,80% dopo aver accettato l'offerta da 1,86 miliardi di sterline dalla concorrente RESOLUTION RSL.L (-4,49%). Friend Provident aveva già rifiutato una precedente offerta.

* DIAGEO (DGE.L: Quotazione), la più grande produtturice di liquori britannica, è in progresso dell'1,29% dopo che Deutsche Bank ha alzato il giudizio a "buy" da "hold".

* Sugli scudi SNACKTIME SNAKT.L, in progresso di quasi il 12% dopo che la società speciaLizzata in snack e bevande ha annunciato una crescita del 64% degli utili ante imposte nel periodo. Il broker Arbuthnot ha riavviato la copertura con il giudizio "buy" e un target price di 120 pence.