BORSE EUROPA - Indici in rialzo con Wall Street, bene banche

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.520,18 +0,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 887,49 +0,85 831,97

DJ Stoxx banche 189,96 +1,91 149,51

DJ Stoxx oil&gas 310,65 +0,29 264,50

DJ Stoxx tech 177,42 +0,29 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Le borse europee sono positive nel primo pomeriggio, con i bancari sostenuti dall'ottimismo degli investitori sulle prospettive per la ripresa economica.

Un supporto ai listini del vecchio continente arriva anche dalla partenza in rialzo di Wall Street.

Intorno alle 16,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,85%, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE sale dello 0,55%, il Cac-40 .FCHI dello 0,53% e il Dax .GDAXI dell'1,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto bancario si segnalano progressi del 2-3% per BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), UBS UBSN.VX. ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) balza di oltre il 7% sulla notizia di un programma di swap di bond per un valore fino a 2,7 miliardi di euro per rafforzare il Tier 1.

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) sale del 2% dopo che Morgan Stanley ha alzato la raccomandazione sul titolo a "equal-weight". L'indice settoriale healthcare avanza di 1,4%.

* Un upgrade di Merrill Lynch mette le ali a VALEO (VLOF.PA: Quotazione), +9%.

* Il gruppo di profumi GIVAUDAN GIVN.VX cede oltre il 4% dopo l'annuncio di un aumento di capitale a forte sconto.

* Lettera anche su CLUB MED CMIP.PA, che arretra del 4,7% sulla scia di una perdita semestrale più che raddoppiata e di un calo del 18% per le prenotazioni estive.

* Sale del 3% il retailer spagnolo INDITEX (ITX.MC: Quotazione), proprietario tra l'altro della catena Zara, dopo risultati del primo trimestre in linea e un lieve miglioramento delle vendite nelle prime settimane del secondo trimestre.